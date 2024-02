Jasper Philipsen nog niet helemaal hersteld van Omloop: “Voel me een klein wrak”

Video Jasper Philipsen kon in zijn eerste wedstrijd van 2024 – de Omloop Het Nieuwsblad – nog niet meespelen om de overwinning. Kuurne-Brussel-Kuurne moet de Belgische sprinter van Alpecin-Deceuninck nog beter liggen, maar wat verwacht Philipsen eigenlijk zelf van deze koers?

“Ik voel me na de Omloop nog een klein wrak”, begint hij zijn relaas voor de camera van onder meer WielerFlits. “Maar dat kan hopelijk nog veranderen tijdens de koers. Deze wedstrijd ligt me in principe wel beter, maar de weersomstandigheden zijn wel weer in het voordeel van de vluchters. Er is wel een langere vlakke finale, maar het zal opnieuw vol koers zijn.”

Mikken ze bij Alpecin-Deceuninck volledig op een sprint? “Ik denk dat we eerst goed de bergzone moeten overleven en dan de situatie moeten bekijken”, aldus Philipsen. “Maar we kunnen denk ik niet wachten of gokken op een sprint. Daarvoor gaat er te hard gekoerst worden”, is zijn verwachting.

Topvorm

Philipsen is zeker niet ontevreden over zijn optreden in de Omloop Het Nieuwsblad, maar predikt nog wel wat geduld. “Ik voelde me wel oké. Ik was wel blij met mijn eerste gevoel, maar aan het einde was het vat wel leeg. Dat was ook wel te verwachten, na een zware hoogtestage. Ik heb zo’n eerste wedstrijd wel nodig voor de komende koersen.”

“Ik heb Tirreno-Adriatico nog wel nodig om naar mijn topniveau te groeien. We hebben wel hard gewerkt op stage en dat zal de komende weken tot zijn recht komen”, klinkt het vol optimisme.