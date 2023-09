zondag 3 september 2023 om 11:49

Jasper Philipsen nog altijd zeer ambitieus: Belg hoopt zegekoning te worden

Jasper Philipsen kan nu al terugkijken op een uitmuntend wegseizoen, maar zijn honger is nog altijd niet gestild. De rappe man van Alpecin-Deceuninck heeft namelijk nog een doel voor ogen: Philipsen hoopt het wielerjaar 2023 straks af te sluiten als zegekoning.

Voorlopig gaat Tadej Pogacar aan de leiding, als we kijken naar het aantal zeges in 2023. De Sloveen staat al op zestien overwinningen, maar Philipsen wist dit jaar ook al elf keer te zegevieren. En de 25-jarige Belg is nog niet klaar. “Hij heeft ons laten weten dat hij nog zo veel als mogelijk wil winnen, ondanks vier ritzeges en de groene trui in de Tour en een toch lang seizoen”, laat sportief manager Christoph Roodhooft weten aan Het Nieuwsblad.

“Hij zit momenteel aan elf overwinningen, maar stelde vast dat Pogacar zestien zeges achter zijn naam heeft staan. Hij wil heimelijk nog proberen om zegekoning te worden en neemt er daarom bijvoorbeeld ook nog de Ronde van Turkije bij.”

Alles in balans

Roodhooft heeft veel bewondering voor de zegehonger van Philipsen. “Het is toch opmerkelijk hoe iemand aan het einde van het seizoen toch de ambitie heeft om nog zo veel mogelijk wedstrijden te winnen. Als dat nog je stille wens is na een lang seizoen, dan bewijst het voor mij ook weer dat binnen de ploeg alles in balans is. Als renners daar zelf nog mee afkomen, dan klopt het plaatje.”

Philipsen werkt vandaag in Frankrijk de Bretagne Classic af. Daarna zal de sprinter nog deelnemen aan het Kampioenschap van Vlaanderen, de Gooikse Pijl, Parijs-Chauny, de Lotto Famenne Ardenne Classic, Sparkassen Münsterland Giro en de Ronde van Turkije.