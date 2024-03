woensdag 13 maart 2024 om 17:49

Jasper Philipsen moet vrede nemen met derde plaats: “Vind het verschrikkelijk om op kasseien te sprinten”

Video Jasper Philipsen kwam als derde over de streep in Nokere Koerse. De Vlam van Ham kwam niet in de buurt van winnaar Tim Merlier en moest uiteindelijk ook Fabio Jakobsen nog voor zich dulden. “Ik kan mijn snelheid niet kwijt op kasseien”, zei Philipsen na afloop.

In het flashinterview vertelde de Limburger dat hij zeker wilde winnen in Nokere, maar met een goed gevoel kan terugkijken op zijn dag. “De sprint liep niet zoals gepland, maar dat is nu zo. Ik kwam met veel snelheid aan in de slotkilometer, maar verloor die ook weer snel. Tim Merlier kon die snelheid wel aanhouden en ik moest dan juist opnieuw optrekken. Dan was het al verloren. Mijn momentum was volledig weg.”

“Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk om te sprinten op kasseien”, bekende de renner van Alpecin-Deceuninck. “Ik kan er mijn snelheid niet op kwijt. Ik zal het dus anders moeten aanpakken als ik hier nog zal terugkomen. Ik vond het vandaag wel leuk dat ik mee koers kon maken, dat kan ik wel op dit niveau. Ik trek dan ook met een goed gevoel naar Milaan-San Remo. Dit geeft vertrouwen.”