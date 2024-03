woensdag 6 maart 2024 om 18:09

Jasper Philipsen komt met de schrik vrij na val in laatste bocht: “Geen frisse benen meer”

Jasper Philipsen had zich de derrde etappe van Tirreno-Adriatico iets anders voorgesteld. De Belg van Alpecin-Deceuninck nam in de laatste bocht te veel risico’s, waardoor hij tussen enkele andere renners terechtkwam en zo tegen de vlakte ging.

“Niet alles verliep perfect, maar ik zat op het moment van de val nog wel in een positie dat er iets te rapen viel”, aldus de laureaat van etappe één bij de microfoon van Het Nieuwsblad. “Ik moet wel toegeven dat ik op dat moment niet meer over mijn meest frisse benen beschikte. De ganse dag heb ik kou geleden. Het werd een lange en natte dag op de fiets. Bij de start dacht ik dat het de hele dag droog zou blijven maar we hebben zeker honderd kilometer in de regen gefietst.”

Philipsen kwam als eerste ten val. “Dat was dus een cruciaal punt waarbij ik mezelf liet insluiten. Beschik ik op dat moment nog over mijn beste benen, dan zou ik zelf, door de wind, naar een betere positie gereden zijn. Die val zelf was het gevolg van het natte wegdek en het gewring dat er was om positie te houden. Ik denk wel dat er contact was maar ik moet de beelden nog eens herbekijken. De bocht draaide ook iets scherper door dan voorzien. De schade valt goed mee, enkel een schaafwonde aan de elleboog.”

De snelle Limburger keek dan ook meteen vooruit naar de etappe van woensdag. “Deze etappe bezorgt me alleszins motivatie voor de etappe van morgen. Ook daar ligt de finish aan het einde van een oplopende strook”, besloot Philipsen.