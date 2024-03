woensdag 6 maart 2024 om 15:49

Phil Bauhaus wint ontregelde sprint in Tirreno-Adriatico, Jasper Philipsen komt ten val

Phil Bauhaus heeft de derde etappe in Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Duitser van Bahrain Victorious was de beste in een massasprint voor Jonathan Milan (Lidl-Trek). De Spanjaard Juan Ayuso blijft leider.

Op papier was de derde etappe van Volterra naar Gualdo Tadion relatief vlak. De rit moest echter niet onderschat worden: het ging constant op en af. Bovendien was de etappe met haar afstand van liefst 220 kilometer behoorlijk lang. De klim naar Casacastalda, die als scherprechter moest dienen, was zes kilometer lang en kende een gemiddeld stijgingspercentage van slechts 3,6%. Goed te doen voor de sprinters dus, op papier.

Weinig animo

Iets na de klonk van tien uur sprongen leider Juan Ayuso en de rest van het peloton de fiets op. Echt veel animo om de hele dag in de wind te gaan rijden, was er echter niet. Alleen Jan Stöckli (Corratec-Vini Fantini) Samuele Zoccarato (VF Group-Bardiani-Faizene) voelden zich geroepen. Eerstgenoemde toonde zich ook in de rit van de dag voordien al in de aanval, maar kreeg nu dus Italiaans gezelschap.

In het peloton boezemde die aanvalspoging allesbehalve angst in. Een verschil van twee minuten werd al snel een voorsprong van zes, acht en uiteindelijk zelfs twaalf minuten. Dan besloot UAE-Emirates, de ploeg van leider Ayuso, dat het genoeg was geweest en begon het rustig aan te achtervolgen. Ook Tudor, de ploeg in vorm die hier op Marius Mayrhofer mikt, stak een handje toe.

Net als in het Franse Parijs-Nice, werd het ook in Italië een regenachtige etappe. Dat inspireerde Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Wanty om stevig van jetje te geven op de glooiende wegen. Kopmannen Jasper Philipsen en Biniam Girmay konden daar alleen maar wel bij varen. De voorsprong van de twee dappere leiders dook zo al snel weer onder de vijf minuten. Nog voor de slotbeklimming goed en wel begonnen was, moest Zoccarato als laatste overblijver van de vroege vlucht het hoofd buigen. Dat deed hij echter met de glimlach.

Op de klim naar Casacastalda zelf, zagen we een wissel van de wacht in het peloton. EF Education-EasyPost wilde de snelle mannen immers pijn doen. In de eerste plaats door enkele minder sterk klimmende spurters overboord te gooien. Olympisch kampioen Richard Carapaz himself nam zelfs enkele lange beurten voor zijn rekening op de oplopende stroken, maar de schade bleef beperkt. Echter was het na deze beklimming nog vijftien kilometer naar de streep en liepen ook de slotkilometers ook vals plat omhoog.

Chaotische sprint

In de sprintvoorbereiding was er geen enkele ploeg die een duidelijke trein wist op te zetten. Lidl-Trek toonde zich wel met enkele mannetjes voorin, en ook Alpecin-Deceuninck probeerde Jasper Philipsen goed voorin te houden in de slotkilometer. Daarin was het verrassende Israel-Premier Tech dat het peloton op de stroken vals plat op een lint trok, in functie van de sterke Corbin Strong.

In de straatjes van Gualdo Tadion was het echter smal, bochtig en glad. Een zeer gevaarlijke cocktail, die Jasper Philipsen in de laatste bocht fataal werd. In een ultieme poging om wat posities te winnen, kwam hij in de sandwich tussen enkele andere renners terecht, waarna de Belgisch Limburger ten val kwam. Phil Bauhaus bleef uit het gewoel en vocht een stevig sprintduel uit met Jonathan Milan. De Italiaan was net niet sterk genoeg om Bauhaus nog te remonteren. Voor de Duitser is het zijn eerste seizoenszege.