‘Jasper Philipsen en Alpecin-Deceuninck bereiken akkoord over contractverlenging’

Jasper Philipsen is voorlopig de onbetwiste sprintkoning in de Tour de France. De 25-jarige Belg won de eerste twee sprintritten naar respectievelijk Bayonne en Nogaro, maar er is nog meer goed nieuws. Volgens Het Laatste Nieuws staat Philipsen op het punt om zijn huidige contract open te breken en te verlengen.

Philipsen besloot in de winter van 2020 de overstap te maken van UAE Emirates naar de ploeg van de gebroeders Roodhooft. In dienst van Alpecin-Deceuninck groeide de ‘Vlam van Ham’ uit tot een van de snelste sprinters ter wereld. In zijn eerste jaar voor de Belgische ploeg boekte hij negen overwinningen. Zo toonde hij zich de snelste in de Scheldeprijs en won hij ook twee etappes in de Vuelta a España.

Vorig jaar kwam Philipsen eveneens negen keer als eerste over de streep. Zo won hij in 2022 zijn eerste (twee) Touretappes, waaronder de slotrit met aankomst op de Champs-Élysées in Parijs. Dit jaar trekt hij de goede lijn moeiteloos door. Sterker, met acht overwinningen is hij goed voor 42 procent van de zeges van Alpecin-Deceuninck in 2023. Naast zijn twee triomfen in de Tour won hij onder meer de Scheldeprijs en twee ritten in Tirreno-Adriatico.

Philipsen is echter veel meer dan alleen een sprinter. Dat liet hij dit jaar nog zien met winst in een loodzware waaier- en regeneditie van de Classic Brugge-De Panne en een tweede plek in Parijs-Roubaix, de koers die werd gewonnen door zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Philipsen heeft nog een contract tot eind 2024 bij Alpecin-Deceuninck, maar volgens info van Het Laatste Nieuws is er een akkoord om het contract open te breken.

Over de precieze duur van zijn nieuwe contract is nog niks bekend. Zijn sprintloodsen Mathieu van der Poel en Jonas Rickaert hebben nog een verbintenis tot eind 2025 bij Alpecin-Deceuninck. Tot dan lopen ook de verbintenissen met de belangrijkste sponsors, al verlengde Puck Pieterse onlangs al haar contract met het damesteam tot eind 2027.