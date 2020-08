‘Jasper Philipen vertrekt bij UAE Emirates’ donderdag 13 augustus 2020 om 08:30

Jasper Philipsen is bezig aan zijn laatste seizoen bij UAE Emirates. De 22-jarige sprinter beschikt over een aflopend contract bij de ploeg en dat gaat niet verlengd worden. Volgens Het Nieuwsblad is onder meer Deceuninck-Quick-Step geïnteresseerd in Philipsen.

Aan aandacht heeft de sterke sprinter, vorig jaar nog ritwinnaar in de Tour Down Under, geen gebrek. Meerdere ploegen zouden zich gemeld hebben om Philipsen vanaf volgend seizoen in hun rangen te hebben. De coureur uit Mol debuteerde in 2019 voor UAE Emirates nadat hij een jaar gekoerst had voor de talentenploeg van Hagens Berman Axeon.

WielerFlits wist eerder al te melden dat Philipsen ook op vergaande interesse van Jumbo-Visma kon rekenen, maar die transfer was budgettair niet mogelijk vanuit de Nederlandse WorldTour-formatie.

UAE Emirates heeft nog geen renners gepresenteerd voor 2021, maar volgens diverse media is Matteo Trentin (CCC) op weg naar het team. De Italiaan lijkt qua type renner erg op Philipsen, die ook zijn focus legt op de sprints en in de klassieke wedstrijden.