‘Ook Matteo Trentin vertrekt bij CCC’

Ook Matteo Trentin is klaar met CCC. De Italiaan heeft nog een contract tot eind volgend jaar, maar volgens La Gazzetta vertrekt hij er straks al. Hij heeft meerdere opties, maar UAE Team Emirates zou zijn voorkeur genieten.

De voormalige Europese kampioen vertrok eind 2019 bij Michelton-Scott voor een verblijf van minstens twee jaar bij Team CCC. Maar net als onder meer Greg Van Avermaet zal de Italiaan dus eieren voor zijn geld kiezen en het zinkend schip – dat mag toch stilaan gezegd worden – vroegtijdig verlaten.

Alle renners die nog onder contract lagen voor 2021 kregen van teammanager Jim Ochowicz de vraag om 1 augustus af te wachten. Was er dan nog geen zekerheid over een nieuwe hoofdsponsor, dan kon – wie dat wilde – op zoek naar een nieuwe ploeg. Na Van Avermaet zal dus ook Matteo Trentin vertrekken.

Volgens La Gazzetta heeft Trentin – vorige week 31 geworden – meerdere opties, maar is UAE Team Emirates het team dat de voorkeur zou krijgen.

