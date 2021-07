Jasper De Buyst na aanrijding: “Ik maak me geen illusies over de Vuelta”

Jasper De Buyst vreest dat hij de Vuelta a España zal moeten missen. De coureur van Lotto Soudal werd vrijdag tijdens een training in de Pyreneeën aangereden door een automobilist en ligt daardoor in de lappenmand. “Foto’s wijzen op een breuk in de ribben. De foto’s konden nog niet uitsluiten of ik een schouderbreuk heb”, zegt hij tegen Sporza.

“Ik was bijna beneden en reed aan hoge snelheid door een blinde bocht”, legt De Buyst uit. “Daar haalde een bestelbusje net twee fietsers in die aan het klimmen waren en reed volledig op mijn kant van de baan. Opeens stond het busje voor me en ik kon het niet meer ontwijken, simpelweg omdat er geen plaats meer was. Ik heb met mijn linkerschouder de spiegel van het busje afgereden.”

Over de schouderbreuk is nog wat onduidelijkheid, vertelt de hardrijder. “Het probleem is dat ik eerder al eens een schouderbreuk opliep en ze kunnen niet exact zeggen of het de oude of een nieuwe breuk is. Dat moet in België verder onderzocht worden”, laat hij weten.

‘Ik denk momenteel dat starten geen optie is’

De Buyst zou over twee weken aan de start staan van de Vuelta a España. “Ik bleef normaal hier tot 10 dagen voor de start, om optimaal het effect van hoogte en de training te hebben. Dat zal nu anders uitdraaien. Ik maak me geen illusies dat de Vuelta nog zal lukken. Zelfs als blijkt dat mijn schouder oké is. en dat is niet mijn gevoel. dan is het niet ideaal om met een gebroken rib te starten aan een grote ronde. Ik denk momenteel dat dat geen optie is, maar ik zal het begin volgende week wel zien.”

Overigens zocht De Buyst nog de twee wielrenners die het ongeluk mogelijk gezien hebben, dit vanwege het politierapport en de verzekeringspapieren. Later op de avond liet de Lotto Soudal-renner weten een van de fietsers te hebben gevonden.