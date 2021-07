‘Jasper De Buyst breekt rib en schouder bij aanrijding in Pyreneeën’

Jasper De Buyst is door een automobilist aangereden, terwijl hij in de Pyreneeën aan het trainen was. De Vlaams-Brabantse renner van Lotto Soudal werd geraakt toen hij de Coll de la Rabassa aan het afdalen was. Volgens Het Nieuwsblad brak hij daarbij een rib en een schouder.

Nadat De Buyst eerder deze maand vroegtijdig de Tour de France verliet in de Alpenetappe naar Tignes, was hij zich aan het voorbereiden op zijn doelen later in het seizoen. Tijdens een training over de Coll de la Rabassa in de Pyreneeën werd hij aangereden door een automobilist.

Volgens Het Nieuwsblad heeft de 27-jarige Vlaams-Brabander een rib en een schouder gebroken bij de aanrijding. De krant meldt verder dat de renner morgen van Andorra terug naar België vliegt voor verdere onderzoeken.

Coll de la Rabassa

“Ik ben aangereden door een auto die in de tegengestelde richting reed reed en die twee renners inhaalde, die bezig waren aan de beklimming van de Coll de la Rabassa. Ik was aan het afdalen toen ik door de auto werd geraakt”, schrijft De Buyst op social media.

Hij is via een bericht op Twitter op zoek naar de twee renners, met wie hij graag in contact wil komen. Bij de tekst heeft hij plaatjes toegevoegd van de plek waar het ongeval gebeurde. “Dus als iemand kan helpen ze te vinden?!”

Got hit by a car riding on the opposite side of the road while he was passing 2 cyclists on their ascent of coll de rabassa in this corner, i was descending and got hit by the car.I am looking for the 2 cyclist who were going up the climb. So if somebody can help finding them?! pic.twitter.com/zgbBf18xYM — Jasper De Buyst (@JasperDeBuyst) July 30, 2021