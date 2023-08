Jasper De Buyst boekt bijzondere zege: “Deze overwinning betekent veel voor mij”

Jasper De Buyst schreef zondag de Egmont Cycling Race op zijn naam. Een bijzondere zege voor de 29-jarige renner. “Dit zijn mijn trainingswegen, hier koers ik alle dagen”, zei hij voor de start al, lezen we op de site van Lotto Dstny. “Dit is misschien niet de grootste wedstrijd op de kalender, maar voor mij wel een heel speciale koers en ik start hier met veel ambitie.”

Dat was te zien. De Buyst zat al vroeg in de wedstrijd mee met de beslissende kopgroep van 25 renners. “Meteen van bij de start werd er stevig gekoerst, maar was er op voorbereid”, zei hij na afloop. “Ik weet dat in dit soort wedstrijden, zeker op het eind van een seizoen, behoorlijk straf kan gekoerst worden en dat bleek ook nu het geval. We waren bij de pinken en meteen met vier jongens mee in de kopgroep.”

In de finale bleven er tien renners over en opnieuw was De Buyst alert. Hij had zijn ploeggenoot Arjen Livyns bij zich. “In het slot moesten we het een beetje verstandig aanpakken, zeker met Alexander Kristoff nog mee vooraan. We moesten niet blindelings met hem naar de meet rijden. Het werd nog nipt toen Teunissen wegsprong, maar met Arjen had ik een gouden ploegmaat aan mijn zijde. Hij leverde supersterk werk om Mike terug te halen. Het kwam tot een sprint en ik had vertrouwen.”

Het was heel nipt, maar De Buyst duwde zijn wiel net iets eerder tegen de streep dan Kristoff. “Ik wist zelf ook niet wie van ons twee gewonnen had. Uiteindelijk pak ik de zege, hier ben ik heel blij mee, ik ben niet die veelwinnaar, dus deze overwinning betekent veel voor mij, zeker hier, in mijn streek.”

