De Buyst klopt Kristoff in Egmont Cycling Race na spannende finale met hoofdrol Teunissen

Jasper De Buyst heeft de Egmont Cycling Race op zijn naam geschreven. De Belg van Lotto Dstny was in de sprint van de kopgroep net te snel voor Alexander Kristoff. Lionel Taminiaux werd derde. Op de vijfde plaats was Hartthijs de Vries (Tour de Tietema-Unibet) de eerste Nederlander.

In de Egmont Cycling Race, voorheen de GP Stad Zottegem, gingen we op zoek naar een opvolger van Arnaud De Lie. De Stier van Lescheret was dit jaar niet van de partij en dus was het vooral letten op andere snelle mannen als Gerben Thijssen, Timo Kielich en Alexander Kristoff. Al was een massasprint zeker geen zekerheid op het 193,5 kilometer lange parcours. Terugkerende beklimmingen als de Grotenbergstraat (800 meter aan 3,6%) en de Hostellerie (1,3 km aan 4,5 %) zouden voor een schifting kunnen zorgen, evenals de kasseien van de Paddestraat, Lange Munte en Lippenhovenstraat.

Omvangrijke kopgroep

In het eerste deel van de wedstrijd ontstond een kopgroep van maar liefst 25 renners. Daarbij onder meer favorieten als Jasper De Buyst, Alexander Kristoff en Gianni Vermeersch. Ook Tour de Tietema-Unibet was goed vertegenwoordigd, met Hartthijs de Vries, Martijn Budding en Harry Tenfield. Een andere favoriet, Gerben Thijssen, had dan weer de slag gemist. Hij zat in een – eveneens omvangrijke – groep achtervolgers. Alex Colman reed daar een tijdje in zijn eentje vooruit, maar het was onbegonnen werk om naar de zege te soleren.

In de finale reden er tien renners weg uit deze groep. Daarbij drie man van Alpecin-Deceuninck: Gianni Vermeersch, Lionel Taminiaux en Jonas Rickaert. Daarnaast zaten De Buyst, Arjen Livyns (Lotto Dstny), Kristoff, Rasmus Tiller (Uno-X), Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty), Thimo Willems (VolkerWessels) en De Vries (Tour de Tietema-Unibet) mee. Zij begonnen met een geruststellende voorsprong aan de laatste ronde van zo’n vijftien kilometer.

Teunissen op weg naar de zege?

Zodoende kwamen er meteen uitvalspogingen. Teunissen reed eerst weg met Livyns, later sloten Vermeersch en Tiller aan. Na wat speldenprikken, was het Teunissen die in zijn eentje wist weg te rijden. Hij sloeg een mooi gat en leek op weg naar de zege. Achter hem kwamen de negen echter weer bij elkaar, waardoor Tiller, Rickaert en Livyns zich in dienst van een ploeggenoot konden stellen. In de voorlaatste kilometer werd Teunissen weer ingerekend.

Het zou een sprint worden, een spannende sprint. De Buyst en Kristoff gingen erg gelijk op. Op het eerste gezicht was het moeilijk te zien, maar uiteindelijk was het De Buyst die met de zege aan de haal ging. Kristoff werd tweede.