Jarno Gmelich Meijling wint NK voor elite zonder contract

Jarno Gmelich Meijling is de nieuwe Nederlands kampioen bij de eliterenners zonder contract. Op de Col du VAM in Drenthe kwam de 32-jarige renner van Allinq-Krush-De IJsselstreek solo over de finish, nadat hij al vroeg in de wedstrijd in de aanval was gegaan. Zijn ploeggenoot en uittredend kampioen Robin Löwik werd tweede, Bart Lemmen was derde.

Het NK wielrennen voor eliterenners zonder contract was 138,6 kilometer lang en werd afgewerkt op een 6,6 kilometer lang parcours met een dubbele beklimming van de VAM-berg, dat 21 keer moest worden afgelegd. Jarno Gmelich Meijling reed een aanvallende koers en kwam uiteindelijk alleen voorop te rijden.

Terwijl zijn ploeggenoot Löwik achter hem afstoppend werd deed, hield de 32-jarige oud-renner van onder andere Metec-TKH en Jo Piels in zijn eentje van voren stand en verzekerde hij zich op de Col du VAM van de nationale titel. Gistermiddag pakte Loes Adegeest de titel bij de vrouwen zonder contract.

NK wielrennen Col du VAM 2021

Uitslag elite zonder contract

Jarno Gmelich Meijling

Robin Löwik

Bart Lemmen