NK tijdrijden voor nieuwelingen en junioren 2021: Uitslagen

Overzicht

Op zondag 17 oktober is in Peize het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor nieuwelingen en junioren verreden. Mees Vlot, Nikki Souren, Anna van der Meiden en Tibor del Grosso namen de hoofdprijzen mee naar huis op het NK, dat door NWVG werd georganiseerd. In het weekend van 30 en 31 oktober rijden de nieuwelingen en junioren ook in de wegwedstrijd door en rond Wijster nog om de Nederlandse titel.

NK tijdrijden Peize

Zondag 17 oktober

NK tijdrijden nieuwelingen-mannen

Mees Vlot – 20,5 km in 27m54s

Sjors Lugthart – z.t.

Karst Hayma – op 7s

NK tijdrijden nieuwelingen-vrouwen

Nikki Souren – 20,5 km in 32m29s

Julia Lindhout – op 50s

Tessa Kleijn – op 1m17s

NK tijdrijden junior-vrouwen

Anna van der Meiden – 20,5 km in 28m29s

Mirre Knaven – op 27s

Scarlett Souren – op 1m23s

NK tijdrijden junior-mannen

Tibor del Grosso – 20,5 km in 26m00s

Elmar Abma – op 32s

Vincent van Dorp – op 35s