Jarige Shirin van Anrooij viert WK-titel: “Ik moest hier winnen, dat gaf veel extra druk”

Shirin van Anrooij was vooral heel erg opgelucht met haar WK-overwinning in Hoogerheide. De Zeeuwse veroverde het goud op het WK veldrijden voor de beloften door overtuigend naar het goud te soleren. “Het ging perfect. Ik kan mijn gevoel niet beschrijven”, vertelt Van Anrooij in het flashinterview.

“Ik voelde zo veel druk, ook van mezelf, om hier te winnen”, gaat ze verder. “Het voelde alsof ik alleen kon verliezen, maar alles ging perfect en ik ben super blij.” Van Anrooij reed in de tweede ronde weg bij de Britse Zoe Bäckstedt en hield daarna haar voorsprong knap vast.

Voor de renster van Baloise Trek Lions was de keuze voor de beloften een moeilijke. Maar ze is wel blij dat ze voor de U23-titel is gegaan. “Zeker, gisteren zag ik dat Fem echt super sterk was. Maar ik voelde mij heel goed vandaag. Toen ik eenmaal gekozen had voor de beloften, wist ik dat ik moest winnen. Dat gaf veel extra druk, maar ik ben blij dat ik er goed mee om kon gaan”, zegt ze.

Het is dubbel feest voor Van Anrooij, die vandaag ook haar 21ste verjaardag viert. “We gaan vanavond eerst uiteten en dan een feestje vieren in Antwerpen”, lacht de Zeeuwse.

