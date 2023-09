donderdag 21 september 2023 om 19:19

Jardi van der Lee maakt dit weekend zijn debuut voor EF Education-EasyPost

Het avontuur van Jardi van der Lee bij EF Education-EasyPost staat op het punt van beginnen. Officieel is de 22-jarige Nederlander al sinds 1 augustus stagiair bij de ploeg van Jonathan Vaughters, maar zaterdag zal hij ook voor het eerst koersen in de kleuren van het WorldTeam. Van der Lee zit namelijk in de selectie voor de Tour de Langkawi (23-30 september).

Van der Lee kwam tot nog toe uit voor het clubteam Willebrord Wil Vooruit. Aanvankelijk gooide hij hoge ogen in de eRacing, maar het afgelopen seizoen toonde zich ook in U23-wedstrijden en klimkoersen. In mei won hij zelfs de Omloop van Simpelveld. EF Education-EasyPost liet hem tests doen, zag zijn potentie en gaf hem een contract tot eind 2025. De laatste maanden van 2023 loopt hij dus stage bij de Amerikaanse ploeg.

“Jardi burned de ergometer in het testcentrum dat we gebruiken”, vertelde Vaughters eerder over Van der Lee. “We vonden het de moeite waard om het risico met hem te nemen, ook al rijdt hij niet voor een continentale ploeg of een opleidingsploeg, maar voor een clubteam. We zullen met hem moeten werken om hem te helpen begrijpen hoe de wedstrijden tactisch werken in de profs.”

In de Tour de Langkawi start Van der Lee aan de zijde van Simon Carr, Alexander Cepeda, Odd Christian Eiking, Tom Scully en Michael Valgren. De achtdaagse in Maleisië bevat vooral vlakke ritten, maar op dag vijf wordt gefinisht op Genting Highlands (8,8 km aan 8,6%).