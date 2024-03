donderdag 14 maart 2024 om 15:54

Vroege vluchter Steimle wint boeiende GP de Denain, De Lie en co komen (na massale val) te laat

Jannik Steimle heeft voor een stunt gezorgd in de GP de Denain. De Duitser van Q36.5 zat mee in de vroege vlucht die standhield en wist metgezel Ceriel Desal in een sprint-a-deux te kloppen. De groep der favorieten kwam, mede door een massale valpartij, te laat. Dries Van Gestel sprintte nog naar een derde plaats.

De Grand Prix de Denain voerde het peloton ook dit jaar weer over vier lastige lussen rond de omgeving van Denain. Vooral het tweede deel van de tweehonderd kilometer lange wedstrijd was pittig, want hier kwamen de coureurs maar liefst twaalf kasseistroken tegen. De laatste daarvan was die van Aversnes-le-Sec-Hordain (1800 meter), op een kleine dertien kilometer van de finish.

Stefan Küng jaagt op kopgroep

In de openingsfase ontstond een kopgroep van vijf. Ceriel Desal (Bingoal WB), James Fouché (Euskaltel – Euskadi), Paul Hennequin (Nice Métropole Côte d’Azur), Maxime Jarnet (Van Rysel – Roubaix) en Jannik Steimle (Q36.5) sloegen de handen ineen en verzamelden een voorsprong van bijna zeven minuten. Bij het bereiken van de eerste kasseienstroken van de dag, waren daar nog een kleine vijf minuten van over. Alsnog een behoorlijk bres, maar Stefan Küng besloot in zijn eentje de oversteek te maken. Of alleszins een poging daartoe te wagen.

De Zwitser was zestig kilometer voor het einde genaderd tot op dik drie minuten van drie overgebleven vluchters: Jarnet, Desal en Steimle. Daarna reed hij er niet echt meer wat af, maar op veertig kilometer van de finish kregen hij en de teruggevallen Fouché wel steun. Vanuit het peloton kwam een een tiental renners met onder meer Arnaud De Lie, titelverdediger Juan Sebastián Molano en diens teamgenoot Filippo Baroncini oversteken.

Die laatste wachtte niet af en ging al snel in zijn eentje in de achtervolging op de drie vluchters. Een onmogelijke missie. Vijfentwintig kilometer voor het einde keek hij nog altijd tegen een achterstand van twee minuten aan en vijf kilometer later viel hij terug in het groepje Küng, De Lie en Molano. Die groep (met ook Küngs ploegmakker Lewis Askey, Brent Van Moer, Dries Van Gestel, Piet Allegaert, Aimé De Gendt en Hugo Page) reed aanvankelijk niet veel verder weg van het sterk uitgedunde ‘peloton’. Daar was het vooral Tour de Tietema-Unibet dat het tempo bepaalde.

Küng valt en neemt iedereen mee

Richting de laatste kasseistrook kwam de tweede groep toch snel dichter bij de koplopers, die wat stil leken te vallen. Het verschil was minder dan een minuut op twaalf kilometer van de streep. Kwamen ze dan toch nog terug? Nee, want vrijwel de complete groep ging onderuit op de laatste sector. Küng reed op kop, gleed weg in de modder en de rest ging over hem heen. Alleen Van Gestel en Van Moer kwamen er redelijk ongeschonden door, maar met zijn tweeën konden ze de achterstand op de vluchters niet meer goedmaken. Zeker niet omdat Van Moer niet overnam van Van Gestel om te wachten op De Lie.

Ondertussen was er ook vooraan actie op de laatste kasseistrook. Door een versnelling van Desal, ging Jarnet overboord. We bleven zo met twee man over. Zij hadden op zes kilometer van de finish een minuut en twintig seconden op Van Moer en Van Gestel, die De Lie en Page in deze fase weer aan zagen sluiten. Dit viertal zou strijden voor de ereplaatsen, Desal en Steimle gingen het uitvechten om de zege.

Steimle snelt naar zege

Aanvallen kwamen er niet meer. Desal en Steimle reden samen naar de streep. Het was Desal die in de slotkilometer de kop had, maar Steimle had nog de meeste jus in de benen. Op ruim tweehonderd meter van de streep kwam hij uit het wiel van de Belg en sprintte hij met overmacht naar de zege. Desal werd tweede. Daarachter werd Jarnet in de slotkilometer nog ingelopen door het groepje De Lie, waar Van Gestel zich de snelste toonde. De renner van TotalEnergies mocht mee het podium op. De Lie moest genoegen nemen met een vierde plaats.