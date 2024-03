donderdag 14 maart 2024 om 15:57

Glijpartij op kasseien: Küng, De Lie en co schuiven in finale Denain onderuit

In de finale van GP de Denain gaat bijna de voltallige achtervolgende groep onderuit op de laatste kasseistrook. Stefan Küng glijdt onderuit op de gladde ondergrond, ook Arnaud De Lie is betrokken bij de valpartij. De Waal kent tot nu toe een ongelukkig voorjaar, hij viel ook al in Le Samyn.

Op iets meer dan tien kilometer van de streep liep de achterstand van de achtervolgende groep op de vroege vluchters snel af, op het moment van de val was het gat één minuut. De valpartij zorgde ervoor dat koplopers Jannik Steimle van Q36.5 Pro Cycling Team, Ceriel Desal van Bingoal WB en Maxime Jarnet van Van Rysel – Roubaix onderling konden strijden om de zege in Noord-Frankrijk.