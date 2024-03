donderdag 14 maart 2024 om 16:17

Jannik Steimle boekt eerste zege voor Q36.5: “Weggegaan bij Quick-Step om zelf kansen te krijgen”

Jannik Steimle is de verrassende winnaar geworden van de GP de Denain. De Duitser van Q36.5 was de beste vanuit de vroege vlucht. “Ik ben heel blij dat we het gehaald hebben tot op de streep”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“We waren op pad met een heel mooie groep”, aldus Steimle. “We werkten goed samen. In de finale was het vooral zaak om op de fiets te blijven op de natte kasseistroken. Maar ik ben natuurlijk heel blij.”

Eigenlijk was het niet de bedoeling dat Steimle mee zou schuiven met de vroege vlucht. “Maar plots zat ik daar. Ik voelde me echter goed en zei tegen mezelf dat we een goede kans maakten om het te halen. Het team bleef de hele dag achter me staan, ze pushten me naar de finish. Ook mijn vriendin en familie bleven me aanmoedigen de laatste weken, toen mijn vorm niet zo goed was. Vandaag heeft dat zich uitbetaald. Ik ben heel blij met mijn eerste zege.”

De vorige vier seizoenen reed Steimle voor Soudal Quick-Step, deze winter maakte hij de overstap naar Q36.5. “Daar was ik meer een helper. Ik ben weggegaan om zelf kansen te krijgen. Het heeft drie maanden gekost om mijn eerste zege te boeken. Ik ben heel blij en ga met veel motivatie naar de grote klassiekers.”