Janneke Ensing breekt sleutelbeen in Clásica Femenina Navarra zaterdag 25 juli 2020 om 14:51

Janneke Ensing zal opnieuw een tijdje geen rugnummer kunnen opspelden. De renster van Mitchelton-Scott kwam gisteren ten val tijdens de Clásica Femenina Navarra. Ensing blijkt haar sleutelbeen te hebben gebroken en zal in Nederland worden geopereerd.

De 33-jarige Ensing reed voor de coronabreak al in België voor Omloop Het Nieuwsblad en de Omloop van het Hageland. Afgelopen donderdag kwam ze, na een coronastop van bijna vijf maanden, weer in actie in de regio Navarra. Ensing zag haar ploeggenote Annemiek van Vleuten naar de zege soleren in de Emakumeen Nafarroako Klasikoa.

Een dag later won Van Vleuten opnieuw in Spanje, nu in de Clásica Femenina Navarra, maar Ensing kwam ten val en moest met een gebroken sleutelbeen opgeven. De ervaren hardrijdster zal na een operatie een tijdje moeten revalideren. Ensing is bezig aan haar eerste maanden bij Mitchelton-Scott. Ze reed eerder voor ploegen als Boels-Dolmans, Alé Cipollini en Team Sunweb.

Een collega-wielrenster van Ensing, Lauren Kitchen, brak overigens ook haar sleutelbeen tijdens de Clásica Femenina Navarra.