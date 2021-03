Jan-Willem van Schip start seizoen in Le Samyn: “Dat Van der Poel rijdt, maakt de koers anders”

BEAT Cycling rijdt dinsdag met Le Samyn de eerste wedstrijd van 2021. De Nederlandse continentale ploeg staat onder meer met oud-profwielrenners Jan-Willem van Schip, Piotr Havik en Martijn Budding aan de start. Ook voor Van Schip zijn het zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar: “Ik weet niet goed hoe ik ervoor sta en dat vind ik wel spannend”, vertelt hij.

In de opener van het Waalse voorjaar stelt BEAT met Jordy Bouts (overgekomen van Tarteletto-Isorex) en Yves Coolen twee Belgische renners op. Coolen wist vorig jaar nog de Nederlandse Topcompetitie-wedstrijd Omloop van Valkenswaard te winnen. Marten Kooistra en Luuc Bugter maken de selectie compleet.

Yoeri Havik ontbreekt omdat hij met de Nederlandse baanselectie op trainingskamp is in Spanje, terwijl Stefano Museeuw en Jules Hesters komend weekend met BEAT de GP Monseré rijden. Sven Burger kampt met een blessure waarvan hij nog herstellende is. Hij richt zich op de wedstrijden in mei, net als Herman ten Kate.

Van Schip: “We zijn de underdog in Le Samyn”

“Ik heb veel getraind, ook op de baan, maar het is gissen”, zegt Jan-Willem van Schip als we hem vragen naar zijn vorm. “We rijden tegen mannen die etappekoersen hebben gereden. Aan motivatie geen gebrek, maar de benen moeten wel meedoen. We kunnen het altijd proberen en gaan het zien. Le Samyn is een koers die mij goed ligt en ik mag vertrouwen hebben, dat wel. Ik moet zo hard mogelijk fietsen op het juiste moment en hopelijk levert het wat op.”

‘Ik weet wat ik moet doen, maar niet wat ik kan verwachten’

Een uitslag durft Van Schip er nog niet op te plakken. “Dat vind ik heel moeilijk, maar ik durf mezelf daarin wel in vrij te laten. Je moet het gewoon doen. Ik moet me blijven focussen op mezelf en zorgen dat ik alles goed doe. Wat het dan oplevert, kan ik niet zeggen”, geeft hij aan. “Natuurlijk gaat het wel om de uitslag, want daar doe je het voor. Maar of het gaat lukken, dat gaan we beleven. Ik weet wat ik moet doen, maar ik weet niet wat ik kan verwachten.”

🔥 Deze mannen staan dinsdag aan de start voor onze sezioensopening in #LeSamyn! Let's go, boys! pic.twitter.com/Dqeya00B1n — BEAT Cycling (@beatcyclingclub) February 28, 2021

Le Samyn is een van de kasseienklassiekers, iets waar de hardrijder uit Schalkwijk naar uitkijkt. “Het is een wedstrijd waarin je niet moet opgeven, dat dacht ik toen ik oude beelden ging terugkijken. Het is een lastig, technisch en smal parcours. Ik denk dat het, ondanks het goede weer, een slijtageslag wordt. Je moet een dikke vijf uur focussen om goed te rijden”, aldus Van Schip.

‘Wij moeten aanvallend koersen en meeschuiven’

De tegenstand is niet min. Mathieu van der Poel kondigde zijn deelname aan en dat gaat een hoop verschil maken, verwacht de BEAT-kopman. “Die gast rijdt heel hard. Heel veel ploegen zullen daar wel iets mee willen, dus dat gaat zeker verschil maken. Ik denk vooral dat teams vroeg gaan aanvallen, omdat ze bang zijn geklopt te worden in de sprint door Mathieu”, voorspelt Van Schip.

“Ik denk dat wij als BEAT er goed voor staan met een mooi team. Iedereen heeft er zin in. En dat het meer een open koers wordt, is in ons voordeel. Ik denk dat wij het moeten hebben van aanvallend koersen en meeschuiven”, vertelt hij. “Als we met zijn allen meefietsen en wachten op een massasprint, dan hebben wij er niets aan. We zijn de underdog en moeten meeglippen.”

Het verboden stuur

Van Schip baarde in het verleden opzien met zijn prestaties én zijn opvallende stuur. Afgelopen winter presenteerde hij met de ploeg en de onderzoekers van SPEECO een nieuw stuur (zie galerij onder) dat gericht is op aerodynamica. “Het stuur voldoet volledig aan de reglementen van de UCI”, was het bericht van BEAT in december. Maar na de nieuwe regelgeving van de internationale wielerunie is het stuurtje van Van Schip verboden. Voorlopig althans. BEAT is met de UCI in gesprek over het gebruik ervan en tot er meer duidelijkheid is, gebruikt Van Schip het stuur niet.

“Ik weet het ook niet precies”, reageert de weg- en baanrenner, die later dit jaar naar de Olympische Spelen gaat. “Het is heel complex. Het is net hoe je de regels leest of het wel mag of niet mag. Ik durf niet te zeggen hoe het precies zit, met het leunen op je stuur. Dat moeten we nog uitkristalliseren. Ik ga daardoor nu rijden met hetzelfde stuur als waar ik vorig jaar mee reed (zie de hoofdfoto).”

foto: Stephan de Goede foto: Yorit Kluitman