Jan-Willem van Schip, Lotte Kopecky

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over een speciaal stuur dat ontworpen is voor Jan-Willem van Schip en het crossavontuur van Lotte Kopecky.

BEAT maakt speciaal stuur met Van Schip

BEAT Cycling heeft samen met Jan-Willem van Schip en SPEECO een speciaal stuur gemaakt, de Aero Breakaway Bar. De afgelopen maanden is een carbon stuur gefabriceerd, waarbij alles ingezet is op aerodynamica. “De prototypes zijn verwerkt tot een definitief design, waarbij aan alles is gedacht. Het stuur voldoet volledig aan de reglementen van de UCI”, meldt BEAT. Het stuur, samen met de stuurpen ongeveer 500 gram zwaar, is aan de bovenkant 32 centimeter breed en onderop 37 centimeter breed. Ook voor consumenten is het stuur te bestellen.

Van Schip, die ook volgend seizoen uitkomt voor het continentale BEAT, is al jarenlang een opvallende verschijning met zijn ‘stuurtje’. In zijn tijd als prof bij Roompot was er in het peloton de nodige discussie over de veiligheid ervan.

foto: Stephan de Goede foto: Tamara de Graaf

Kopecky duikt ook in Antwerpen het veld in

Lotte Kopecky heeft de smaak te pakken in het veld. De kopvrouw van Lotto Soudal, die volgend seizoen uitkomt voor Liv Racing, duikt op 12 december namelijk weer het veld in. “We zijn het programma allemaal nog wat aan het bekijken, maar ik sta zeker al aan de start van de Scheldecross in Antwerpen”, vertelt ze aan Belga. Eerder Kopecky ook al de veldritten van Ruddervoorde (38ste) en de Koppenbergcross. In die laatste cross werd ze elfde.