Jan-Willem van Schip overtuigt Annemiek van Vleuten tot tocht van 400 kilometer

Annemiek van Vleuten zal zich pinkstermaandag nog wel even heugen. De regerende wereldkampioene zat gisteren meer dan elf uur op de fiets. Met dank aan een uitdaging van… Jan-Willem van Schip.

Annemiek van Vleuten (37) liet zich dus overtuigen door ‘buurman’ Van Schip en vertrok gisterochtend voor een wel heel lange training. “Dank voor de mooie dag uit”, klonk het na afloop. Van Vleuten, die onderweg op flink wat steun kon rekenen, werkte de vierhonderd kilometer af aan een gemiddelde van 35,7 km/uur en verbrandde maar liefst 7.125 calorieën.

273 km ✔️ still smiling with 127km to go 😁😎 pic.twitter.com/i0jEtYvMzC

— Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) June 1, 2020