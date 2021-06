Jan-Willem van Schip over diskwalificatie: “Helaas op een niet zo feilbare UCI gestuit”

Jan-Willem van Schip heeft zaterdagochtend op eigen, typische wijze gereageerd op zijn diskwalificatie in de Baloise Belgium Tour. Op zijn Instagrampagina zegt hij: “Door te erkennen dat ik sneller wilde zijn, ben ik er voor gegaan om met dit stuur te rijden. Ik was me daarbij van geen kwaad bewust, maar ik ben helaas op een niet zo feilbare UCI gestuit.”

Verder heeft de baanwielrenner het nog over Altijd Blijven Boren, havermout afwegen en fouten maken, maar inhoudelijk gaat de coureur er niet verder op in.

Zijn ploeg BEAT reageerde gisteravond, wel in verhalende vorm, al op de uitsluiting van Van Schip. “Sinds de lancering van het ABB-stuur hebben we overleg hierover met de UCI. Op geen enkel moment hebben zij ons laten weten dat het stuur niet toegestaan zou zijn.”

“Op de ochtend voor de start van de derde etappe hebben we onze intenties om met het stuur te rijden besproken met de UCI-commissaris ter plaatse”, eindigen ze. “Hier hebben we groen licht gekregen om met het stuur te starten. De UCI heeft hier geen enkel voorbehoud bij gemaakt. BEAT meent dat de diskwalificatie onterecht is en Jan-Willem van Schip in grote mate dupeert.”

