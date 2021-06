UCI zet Jan-Willem van Schip uit Baloise Belgium Tour

“BEAT Cycling heeft met grote verbazing kennis genomen van de diskwalificatie van Jan-Willem van Schip in de Baloise Belgium Tour na de derde rit”, schrijft de ploeg in een statement op Facebook. “De diskwalificatie berust op het ABB stuur dat Jan-Willem tijdens de rit gebruikte en dat volgens de verklaring van de UCI niet toegelaten zou zijn. Dit kunnen wij niet plaatsen.”

“Sinds de lancering van het ABB stuur hebben we overleg hierover met de UCI. Op geen enkel moment heeft de UCI ons laten weten dat het stuur niet toegestaan zou zijn. Ook heeft de UCI geen noodzaak gezien in te gaan op het aanbod van de ontwikkelaar van het ABB stuur om de toelaatbaarheid verder te onderzoeken.”

“Op de ochtend voor de start van de derde etappe hebben we onze intenties om met het stuur te rijden besproken met de UCI commissaris ter plaatse. Hier hebben we groen licht gekregen om met het stuur te starten. De UCI heeft hier geen enkel voorbehoud bij gemaakt. BEAT meent dat de diskwalificatie onterecht is en Jan-Willem van Schip in grote mate dupeert.”