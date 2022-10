Jan-Willem van Schip en Sebastián Mora vormen koppel in Wooning Zesdaagse

Jan-Willem van Schip zal in de Wooning Zesdaagse van Rotterdam een duo vormen met Sebastián Mora. Van Schip koerst in het zesdaagsecircuit vaak aan de zijde van Yoeri Havik, maar die laatste is in Rotterdam gekoppeld aan de afscheidnemende Niki Terpstra.

Van Schip was in 2020 al eens dicht bij de zege in de Wooning Zesdaagse met de Belg Moreno De Pauw, maar moest dat jaar uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plaats achter het winnende duo Yoeri Havik-Wim Stroetinga. Van Schip vormt dit keer dus een ervaren duo met Sebastián Mora. De Spanjaard stond wel al eens op het hoogste treetje in Rotterdam: in 2016 was hij samen met Albert Torres de beste in de Wooning Zesdaagse.

De organisatie van de Wooning Zesdaagse presenteerde eerder al twee koppels. Yoeri Havik, de kersverse wereldkampioen in de puntenkoers, zal in Rotterdam koersen aan de zijde van zijn goede vriend Niki Terpstra. Laatstgenoemde zal begin december tijdens de Wooning Zesdaagse van Rotterdam afscheid nemen als profwielrenner. De Italiaanse sprinter/baantopper Elia Viviani zal dan weer koersen met Nederlander Vincent Hoppezak.

De Wooning Zesdaagse zal plaatsvinden van 6 tot en met 11 december.