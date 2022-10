Niki Terpstra vormt in laatste Wooning Zesdaagse koppel met Yoeri Havik

Niki Terpstra zal begin december tijdens de Wooning Zesdaagse van Rotterdam echt afscheid nemen als profwielrenner. De 38-jarige Noord-Hollander zal dit doen aan de zijde van Yoeri Havik, de kersverse wereldkampioen in de puntenkoers.

Terpstra en Havik zijn op papier ook grote favorieten voor de overwinning in de Wooning Zesdaagse. Volgens wedstrijddirecteur Peter Schep is het een logische match. “Yoeri is natuurlijk net wereldkampioen geworden en zal bij uitzondering een keer niet met zijn vaste maat Jan-Willem van Schip rijden. Omdat Niki en Yoeri al jaren bevriend zijn, heeft hij ook nog eens de ambitie om hem met een topklassering een mooi afscheid te geven.”

Terpstra keek eerder al vooruit naar zijn allerlaatste koers. “Het voelt logisch om niet te stoppen tijdens een willekeurige klassieker op de weg. Natuurlijk is het een afscheidkoers, maar ik start wel met de ambitie om te winnen. Ik was al vier keer de beste in Rotterdam en wil daar graag nog een zege aan toevoegen. Ahoy voelt echt als mijn thuisbaan. Ik heb hier zulke mooie zesdaagsen gereden”, is hij nog altijd bijzonder ambitieus.

Hoppezak gekoppeld aan Viviani

De organisatie van de Wooning Zesdaagse presenteerde vandaag ook een ander koppel. De Italiaanse sprinter Elia Viviani, die dit weekend zijn wereldtitel afvalkoers prolongeerde, zal in Rotterdam koersen met Nederlander Vincent Hoppezak. “Vincent heeft sinds vorig jaar een reuzenstap gezet en verdient volgens ons een sterke partner in de Wooning Zesdaagse. Een renner als Elia zal met zijn klasse en ervaring daarnaast de druk wat wegnemen bij Vincent, zodat hij vrijuit kan koersen, wat hem goed ligt”, denkt Schep.

De Wooning Zesdaagse zal plaatsvinden van 6 tot en met 11 december.