dinsdag 19 december 2023 om 10:07

Jan Ullrich verzon bizarre uitdagingen in donkerste periode: “Volgende stap zou de dood geweest zijn”

Jan Ullrich kende in zijn leven hoge pieken, maar ook diepe dalen. In de vierdelige documentaireserie ‘Jan Ullrich – The Hunted’ vertelt de 50-jarige Duitser openhartig over de alcohol- en drugsproblemen na zijn carrière. “Ik rookte ooit meer dan zevenhonderd sigaretten op één dag.”

Het ging al niet goed met Ullrich, maar hij stortte pas helemaal in toen zijn gezin hem verliet. De oud-renner bleef zo alleen achter op Mallorca, waar hij na zijn carrière was gaan wonen. Het alcoholgebruik nam verder toe, later kwam daar ook nog cocaïne bij. “Ik heb ook eens negen maanden lang niets gedronken, maar daarna dronk ik toch weer een glas en na een tijdje verloor ik de controle”, citeert Humo. “Ik schakelde over van wijn op whisky. Eerst een fles per dag, later twee flessen. Ik verdoofde mezelf week in, week uit.”

“Ik ben een topsporter geweest en kon mijn lijf extreem zwaar belasten. Dat talent om af te zien heeft een Tourwinnaar van mij gemaakt, maar het werkte helaas ook in de andere richting. Ik kon steeds meer whisky drinken, steeds meer cocaïne snuiven. Veel andere mensen zouden zichzelf de dood ingejaagd hebben, maar mijn lichaam hield stand. Ik verzon zelf uitdagingen. Ik wilde bijvoorbeeld eens een wereldrecord vestigen: ik heb in één dag meer dan zevenhonderd sigaretten gerookt. Het is me een raadsel hoe ik het zo lang heb kunnen uithouden.”

Dieptepunt in 2018

De Tourwinnaar van 1997 zat ‘echt in de put’, vertelt hij. “Als renner heb ik kunnen afzien, maar na mijn carrière ging dat afzien de verkeerde kant op. In 2018 zat ik op mijn dieptepunt, meer kon een mens fysiek en mentaal niet aan. De volgende stap zou de dood geweest zijn.”

Volgens Ullrich ging het mis in 2006. Hij mocht dat jaar op de valreep niet meedoen aan de Tour de France vanwege betrokkenheid bij Operación Puerto, een van de grootste dopingschandalen uit de wielerhistorie. “Van kandidaat voor de eindzege viel ik plots van mijn voetstuk. Ik stond er alleen voor, terwijl heel Duitsland het op mij gemunt had. Van een raspaard werd ik plots een boerenpaard. Dat was heel moeilijk. Eigenlijk voel ik die pijn nu nog steeds.”

Spijt

Ullrich heeft spijt van alle verloren jaren en steekt de hand in eigen boezem. “Mijn problemen zijn ontstaan door mijn eigen fouten en zwakte. Ik stond bovenaan, zakte helemaal naar onderen en nu probeer ik in het midden te blijven. Geluk zit ook in de kleine dingen.”