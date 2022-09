Jan Ullrich komt met vierdelige documentaireserie

Jan Ullrich was ooit een gevierd wielrenner, maar kwam na zijn carrière vaak negatief in het nieuws. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met de Tourwinnaar van 1997 en de ex-prof komt volgend jaar zelfs met een vierdelige documentaireserie.

Op de Duitse openbare omroep ARD was er onlangs al een documentaire te zien over Ullrich, maar de inmiddels 48-jarige Duitser werkte daar zelf niet aan mee. Ullrich zal echter wel zijn medewerking verlenen aan een vierdelige documentaireserie, die vanaf 2023 beschikbaar zal zijn op streamingsdienst Amazon Prime Video.

“De laatste tijd is er veel over mij geschreven, zowel positief als negatief. Nu is het tijd voor mij om mijn verhaal te vertellen. Het hele verhaal van hoe ik van jager naar prooi ben gegaan.” De Duitser wil het publiek meenemen op een reis door zijn leven. Ook zijn (vroegere) drank- en drugsverslaving en andere tegenslagen komen uitgebreid aan bod.