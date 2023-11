dinsdag 21 november 2023 om 13:39

Jan Ullrich openhartig over dopingverleden en donkere periode: “Cocaïne veranderde me in een monster”

Jan Ullrich is momenteel weer ‘gezond en gelukkig’, maar de voormalig wielerkampioen heeft een moeilijke tijd achter de rug. De Duitser kampte in die periode ook met een drugs- en alcoholverslaving. “Cocaïne veranderde me in een mum van tijd in een monster”, zei hij in een interview met het Duitse Stern.

Ullrich won in 1997 de Tour de France, maar kon dat succes nadien nooit meer herhalen. In 2006 mocht hij op de valreep niet deelnemen aan de Ronde van Frankrijk vanwege betrokkenheid bij Operación Puerto en nadien legde het internationaal sporttribunaal TAS hem een dopingschorsing op. In 2013 bekende Ullrich inderdaad doping te hebben gebruikt, maar hij gaf in de jaren daarna weinig details prijs. In gesprek met Stern vertelde hij wel hoe hij in aanraking kwam met verboden middelen.

“Mij werd geleerd: je hebt enorm veel talent, je traint met veel toewijding en je hebt alle nodige kwaliteit”, begint Ullrich. “Maar als je je op dit niveau wilt handhaven, moet je meedoen. De wijdverspreide perceptie in die tijd was dat het zonder hulp zou zijn alsof je alleen gewapend met een mes naar een vuurgevecht zou trekken. De algemene houding was: hoe ga je overleven in een wedstrijd als je het niet neemt? Dan rijd je in het peloton en weet je dat je waarschijnlijk één van diegenen bent die voor niets koersen.”

“Wilde geen verrader zijn”

Het dopingverleden heeft zijn weerslag gehad op Ullrich, vertelt hij. Toch hield Der Jan alles lang voor zich. “Mijn advocaten adviseerden me om te zwijgen. Ik volgde hun advies op, maar heb lange tijd onder de gevolgen geleden. In 2006 kon ik niet praten omdat ik geen verrader wilde zijn: als ik had gesproken, had ik veel mensen meegesleurd in mijn val. Het was niet gemakkelijk om zoveel jaren te zwijgen. Mijn verleden woog zwaar op mijn ziel.”