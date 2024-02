Jan Tratnik wint Omloop het Nieuwsblad na wonderlijke comeback: “Grootste zege van mijn carrière”

De Omloop het Nieuwsblad van 2024 kende een waanzinnig spannend slot, waarbij een kopgroep vol favorieten ruim tien kilometer voor het einde werd gegrepen. Jan Tratnik profiteerde en wist in een sprint-a-deux met Nils Politt de openingsklassieker op zijn naam te schrijven. Na afloop kon de Sloveen het niet geloven. “Ik had niet verwacht nog terug te komen”, aldus Tratnik.

In de koers leek het er een lange tijd op dat de zes sterke vluchters gingen uitmaken wie de openingsklassieker zou gaan winnen. Toch kwam het peloton terug en wist Jan Tratnik een gaatje te slaan met Nils Politt. Had de Sloveen deze zege op voorhand verwacht? “Nee, we weten dat we sterk team hebben. In het verleden heb ik minder de klassiekers gereden. Vandaag was ik hier ook meer in een dienende rol. Ik had het zelf zeker niet verwacht.”

Ook tijdens de koers had de Sloveen eigenlijk de hoop al opgegeven. “De mannen deden het heel goed halverwege de race. Ik zat een beetje van achteren dus ik kon, zover dat mogelijk was, ontspannen. Het was niet echt een gecontroleerde achtervolging. Het was de hele tijd versnellen en dan weer stilvallen. Toch moest er wel in blijven geloven. Toen grepen we ze terug en kon ik counteren”, vertelt de man van Visma | Lease a Bike al lachend.

Tratnik wordt vervolgens gevraagd of dit zijn grootste zege uit zijn carrière is. “Ja, dit is mijn grootste zege van mijn loopbaan. Al was ik een beetje bang of ik de sprint kon winnen. Nils Politt startte al heel vroeg en toen begon ik erin te geloven. Het is heel mooi om het podium te staan.

Het podium deelt de winnaar met ploegmaat Wout van Aert. In de sprint van de achtervolgers wist hij de concurrentie achter zich te houden. Visma | Lease a Bike opent het klassieke seizoen dus wederom zeer sterk. Kan Tratnik in de rest van het seizoen stijgen in de rangorde binnen de ploeg? “Dat moet je vragen aan de ploegleiders”, besluit de Sloven met een brede glimlach.