Jan Raas doorbreekt stilzwijgen in boek ‘De Raboploeg’

De Zeeuwse wielerlegende Jan Raas zwijgt al achttien jaar over zijn breuk met de Rabobank, maar in het woensdag te verschijnen boek ‘De Raboploeg’ doorbreekt de klassiekerkoning zijn stilzwijgen. Journalist Maarten Kolsloot sprak voor het boek met Raas en meer dan 270 betrokkenen.

Kolsloot sprak 2,5 uur met de 68-jarige ex-ploegbaas. Raas vertelt over het transferbeleid van zijn team, de moeizame samenwerking met de Rabobank, zijn kennis over dopinggebruik in het peloton en over de tegenvallende sportieve prestaties van zijn ploeg. Ook vertelt hij over zijn visie op de transfer van Michael Rasmussen, de Deense geletruidrager die tegen de wens van de ploegbaas naar Rabobank kwam en wiens komst de donkerste dagen van de Raboploeg inluidden.

Wanneer wist de ploegbaas eigenlijk dat in het peloton epo werd gebruikt? “Het jaartal weet ik even niet meer,” zegt Raas, “Maar het was op het moment dat renners naar Milaan-San Remo gingen zonder een voorbereidingskoers te rijden en vervolgens vooraan reden.” Hij gooit zijn handen omhoog. “Hé, in sprookjes heb ik nooit geloofd.” In het boek is natuurlijk aandacht voor de breuk tussen Raas en de Rabobank, de bemoeizucht van de bank en het gekonkel achter de schermen.

Nieuw archiefmateriaal

In ‘De Raboploeg’ komt de periode tussen de zomer van 1995 en het najaar van 2012 aan bod. De jaren dat Rabobank met een profploeg in het peloton reed. In acht hoofdstukken wordt stilgestaan bij de oprichtingsfase, de eerste dopingaffaire, de klassieke successen van het team, de opleidingsploeg, de rol van de sponsor in het Nederlandse wielrennen en natuurlijk de dramatische jaren 2007 (Rasmussen uit de Tour) en 2012 (opheffing Raboploeg).

Uit nog niet eerder geopenbaard archiefmateriaal blijkt hoe de bank zich inzette voor diverse grote ronden in ons land. Verder werpen interne documenten nieuw licht op de afgeketste transfers van renners als Erik Zabel en Lance Armstrong. Ook blijkt dat diverse renners van de opleidingsploeg kampten met eetstoornissen. Het boek toont ook aan dat na de Tour van 2007 een nog niet eerder bekende klokkenluider opstond binnen de ploeg.

‘De Raboploeg’ verschijnt woensdag bij uitgeverij Inside en is hier te bestellen.