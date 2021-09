Jan Maas blijft negatief testen en start in Ronde van Luxemburg

Jan Maas mag van start in de Ronde van Luxemburg. De 25-jarige Nederlander zou op het EK voor de profs een kans krijgen op het hoogste niveau, maar de renner van Leopard kwam van een koude kermis thuis. Een vals-positieve coronatest weerhield hem van deelname. Na meerdere negatieve tests is hij nu vrijgegeven om te koersen in de Ronde van Luxemburg.

“Na vijf negatieve COVID 19-tests in de afgelopen vier dagen, heb ik meer dan groen licht om dinsdag te starten in de Tour du Luxembourg”, schrijft de Noord-Brabander op Twitter. “Het vals-positieve hoofdstuk van het EK kan ik daarmee eindelijk wegspoelen. Het was moeilijk om mee om te gaan, maar mijn vorm heeft me niet in de steek gelaten. Tijd voor een nieuw hoofdstuk volle bak!” Voor zijn Luxemburgse Continental-team is het de belangrijkste wedstrijd van het jaar.

So after 5 negative Covid tests in these past 4 days I have more than enough green lights to start tomorrow @skodatour and flush the false positive chapter of the Euro’s through the toilet. It was a lot to handle, but shape hasn’t let me down to start a new #vollebak chapter!!😎 pic.twitter.com/FxTmUH55WW

— Jan Maas (@janmaass) September 13, 2021