Jan Janssen: Aanzien Vuelta a España is laatste jaren enorm gestegen

Als ambassadeurs van La Vuelta Holanda staan Jan Janssen en Joop Zoetmelk de komende dagen weer volop in de spotlights. Beide Nederlanders wonnen een jaar voor hun Tour de France-zege al de Vuelta a España. Ze merken dat het aanzien van hun eindzege in de Spaanse ronde de laatste jaren enorm is gegroeid.

Jan Janssen spreekt in het programmaboek van La Vuelta Holanda, dat door RIDE Magazine is gemaakt, uitgebreid over zijn glorietocht in 1967. De geboren Nootdorper kan zich die grote ronde nog goed herinneren. Op de voorlaatste dag vindt de 28 kilometer lange tijdrit naar Zarauz plaats. Op een dikke minuut achterstand van zijn ploegmaat Jean Pierre Ducasse staat Jan Janssen tweede in het klassement.

Wanneer ze in de ochtend samen met ploegleider Maurice de Muer in een auto het parcours verkennen begint zijn jongere ploegmaat plotseling te huilen. “Ik ga hier de Vuelta verliezen. In deze tijdrit kan ik nooit de leiderstrui verdedigen”, zegt hij tussen het snikken door. Janssen zit erbij en troost zijn jongere ploegmaat enigszins.

“Op dat moment wist ik dat ik deze Vuelta kon winnen”, zegt Janssen nu. “Enkele dagen eerder had Ducasse ook al een slechte dag in een veel langere tijdrit gekend en meer dan zes minuten op mij verloren. Natuurlijk gaf mij dit de moraal om in de tijdrit voluit te gaan. Ik vond het triest van mijn ploegmaat Jean Pierre, maar ik moest natuurlijk ook de belangen van onze Pelforth-ploeg verdedigen. In een tijdrit is het immers ieder voor zich.”

Zo veroverde Janssen een dag voor het einde de ‘amarillo’-leiderstrui die hij in de slotrit naar Bilbao niet meer af gaf. Hiermee was de Zuid-Hollander de eerste Nederlander die erin slaagde om een grote ronde te winnen.

In 1967 was er bij terugkomst in Nederland voor Janssen geen ontvangstcomité en zeker geen huldiging. Business as usual. Janssen: “Nee, nee. Helemaal niks. De zege bracht in Nederland niks te weeg. De Ronde van Spanje sprak nauwelijks iemand aan. Er waren hooguit twee Nederlandse journalisten in die ronde, maar denk niet dat ze overliepen van enthousiasme.”

Volgens Janssen is de Vuelta tegenwoordig niet meer te vergelijken met de ronde die hij in 1967 op zijn naam schreef. “Nu is het een belangrijke ronde en is je loopbaan geslaagd wanneer je de Vuelta op je palmares kunt schrijven. De ronde is de laatste jaren ook veel zwaarder geworden.”

“De steile beklimmingen, zoals de Alto de El Angliru, maken de wedstrijd ook veel lastiger dan in mijn tijd. Natuurlijk was de Vuelta toen ook behoorlijk bergachtig met vooral zware ritten in de Pyreneeën, het Baskenland en Oviedo. Maar je had ook de ritten met de ellendig lange loodrechte wegen. Als je in Salamanca op de fiets stapte had je het gevoel dat je honderd kilometer rechtdoor moest rijden. En dat meestal onder een brandende zon.”

Het hele verhaal met Jan Janssen en Joop Zoetemelk is te lezen in het programmaboek van La Vuelta Holanda dat RIDE Magazine maakte. Dit boekje is digitaal te lezen via deze link.