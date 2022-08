Lees nu de digitale versie van de RIDE La Vuelta Holanda Special

Ride

Dit weekend is er dan eindelijk de langverwachte start van de Vuelta a España in Nederland. Een groot wielerfeest met drie etappes in Utrecht, Breda en ‘s-Hertogenbosch. Dat kunnen we als WielerFlits-redactie natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom maakten we samen met La Vuelta Holanda een RIDE-special over de Nederlandse Vuelta-start.

De speciale La Vuelta Holanda-editie van RIDE is een 52 pagina’s dikke speciale uitgave met daarin alles wat je moet weten over de ritten over Nederlands grondgebied. Met uiteraard veel info over de route, maar – zoals je van RIDE mag verwachten – lees je ook de mooiste wielerverhalen over de Spaanse rittenkoers.

Abonnees van RIDE kregen deze special gratis kado. Op Ridemagazine.nl kan je (wanneer je een gratis account aanmaakt) de digitale versie lezen.

Wil je toch graag een papieren exemplaar thuis ontvangen? Voor 2 euro verzendkosten sturen we je het magazine toe. Of neem een abonnement, profiteer van 20% korting op de abonnementsprijs en krijg dit magazine als welkomstcadeau gratis thuisgestuurd.