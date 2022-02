Jan Hirt voert selectie Intermarché-Wanty-Gobert aan in UAE Tour

Intermarché-Wanty-Gobert heeft op hun Twitter hun selectie bekendgemaakt voor de UAE Tour. De selectie telt vijf renners. Jan Hirt, die de Tour of Oman won, gaat als kopman naar de Verenigde Arabische Emiraten.

De vijf renners voor de Belgische ploeg zijn Tom Devriendt, Jan Hirt, Julius Johansen, Louis Meintjes en Rein Taaramäe. Hirt zette afgelopen week het algemeen klassement van de Tour of Oman naar zijn hand door te winnen in de voorlaatste rit. Taaramäe werd ook nog achtste in dat algemeen klassement. Alleen Louis Meintjes kwam niet samen aan de start met Hirt in de Tour of Oman. Meintjes stond op voorhand op de startlijst van de Trofeo Calvia maar kwam hier uiteindelijk niet aan de start.

“De start van mijn seizoen is uitgesteld door fysieke problemen, maar het is natuurlijk beter om die nu te hebben dan verder in het seizoen. Ik ben niet ongerust en ik zie de UAE Tour als een manier om toe te werken naar mijn doelen in het seizoen. Ik ga Jan Hirt en Rein Taaramäe zo goed mogelijk te ondersteunen. Op deze manier wil ik iets hun bedanken voor het werk dat ze voor me deden in de Ronde van Spanje vorig jaar”, vertelde Meintjes op de site van zijn ploeg.