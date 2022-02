Jan Hirt wint op Green Mountain in Tour of Oman

Jan Hirt heeft de vijfde etappe van de Tour of Oman gewonnen. In de rit met aankomst bergop op Green Mountain kwam de Tsjech van Intermarché-Wanty-Gobert solo over de streep, nadat hij in de laatste kilometer was weggereden uit de kopgroep. Hirt werd tevens de nieuwe leider.

Waar het peloton zich tijdens de eerste vier ritten vaak op zeeniveau bevond, speelde de vijfde rit zich voornamelijk af op terrein dat zo’n vijfhonderd meter boven zeeniveau ligt. Het maakte het nog geen Alpenetappe, maar lastig was het zeker zo vroeg in het seizoen. De finish lag bergop op de Jabal Al Akhdhar, de klim die we in Europa vooral kennen als de Green Mountain. Om elf uur lokale tijd werden de renners op gang gebracht.

Verschillende renners probeerden gelijk weg te rijden en vervolgens kwam een kopgroep tot stand met Luca Rastelli (Bardiani), Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces), Antonio Angulo (Euskaltel), Ángel Fuentes (Burgos-BH), Filippo Ridolfo (Novo Nordisk) en Nicolas Vinokurov (opleidingsploeg Astana Qazaqstan), een van de zoons van voormalig profrenner Alexandre Vinokourov. Deze zes vluchters mogen maximaal twee minuten voorsprong pakken van het peloton, waar Intermarché-Wanty-Gobert aanvankelijk controleerde.

Net na halfkoers probeerde Team DSM het op de kant te zetten, en met succes. Het peloton viel uiteen in stukken, waarbij Anthon Charmig, tweede in het klassement, de slag miste. Een lange strijd tussen de eerste waaier met onder anderen rode trui Fausto Masnada en de groep van de achteropgeraakte Charmig volgde. Het spel met de wind was slecht nieuws voor de vluchters, die op 52 kilometer van de finish allemaal al waren bijgehaald. Uiteindelijk kon de groep met Charmig met nog 41 kilometer te gaan toch aansluiten.

Daarna was het aftellen tot de slotklim van Green Mountain, die op zes kilometer van de finish zou beginnen. Eenmaal op de klim werd het peloton fors uitgedund door Intermarché-Wanty-Gobert. De Belgische ploeg probeerde Jan Hirt zo goed mogelijk in stelling te brengen en de Tsjech stelde niet teleur. In de laatste twee kilometer viel hij aan samen met Élie Gesbert en Kevin Vauquelin en ging vervolgens solo verder. Hirt gaf zijn voorsprong niet meer weg en kwam na 150,5 kilometer solo als winnaar over de aankomst. Ook nam hij de leiderstrui over van Masnada.