Jan Hirt na eindzege in Oman: “Ik verkeer in de vorm van mijn leven”

Intermarché-Wanty-Gobert slaagde vandaag in de slotetappe van de Tour of Oman in zijn missie om de rode leiderstrui van Jan Hirt te verdedigen. Het is voor de Tsjechische klimmer zijn eerste overwinning in een eindklassement sinds de Ronde van Oostenrijk van 2016. Naar eigen zeggen is hij in zijn beste vorm ooit.

Hirt hield aan zijn overwinning in de vijfde etappe met aankomst bergop op de Green Mountain al een fantastisch gevoel over. Dat hij een dag later de eindwinst kon binnenbrengen, noemt hij een ‘fantastische bonus’ die hij samen met de ploeg heeft kunnen verwezenlijken. “We hebben de hele week als een blok gekoerst en ook al hadden enkele teams vandaag de intentie om ons te verrassen, dankzij ons grote vertrouwen raakten we nooit in paniek. Net als enkele maanden geleden toen ik aan de zijde van de rode trui in de Ronde van Spanje reed, is dit een ervaring met de ploeg die me lang zal bijblijven.”

Na de coronaperiode had de 31-jarige klimmer wat extra tijd nodig om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving bij Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg waar hij in 2021 naartoe kwam. Eind vorig seizoen merkte hij echter al dat hij zowel op mentaal als fysiek vlak naar een hoogtepunt aan het groeien was. In nauwe samenwerking met zijn coach Ioannis Tamouridis en het voedingsteam van de ploeg werkte hij zo goed mogelijk toe naar het nieuwe wielerjaar. “Ik verkeer in de vorm van mijn leven, mijn liefde voor de fiets werd bij Intermarché-Wanty-Gobert hernieuwd”, zegt hij over zijn huidige conditie.

“Toen ik merkte dat ik in de explosieve finale van de derde rit zo dicht bij de overwinning kwam, geloofde ik echt in het succes in de koninginnenrit”, blikt Hirt terug op zijn succesverhaal in de Tour of Oman. Hij hoopt de komende weken en maanden zijn hoogvorm nog vaker te kunnen verzilveren. Zijn volgende wedstrijd is de UAE Tour die zondag van start gaat.