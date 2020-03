Jan Bakelants over een Tour zonder publiek: “Het is realiseerbaar” donderdag 26 maart 2020 om 17:06

Er zijn met de Olympische Spelen en het EK voetbal al twee grote zomerevenementen afgelast in verband met het coronavirus, maar de organisatie van de Tour de France hoopt nog altijd dat de drieweekse ronde kan worden verreden, maar dan wel achter gesloten deuren. “Het is realiseerbaar”, zo vertelt Jan Bakelants aan Sporza.

Roxana Maracineanu, de Franse minister van sport, bevestigde eerder vandaag dat er serieus nagedacht wordt over een Tour de France op de originele data, maar dan achter gesloten deuren. Het zou dan gaan om een editie zonder reclamekaravaan en zonder publiek aan start en finish, als gevolg van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

Maar hoe realistisch is een dergelijk scenario? “Ik denk dat ASO een Tour probeert te organiseren waarbij geen publiek welkom is. Ik denk dat zoiets realiseerbaar is en dat daar een heel nieuw model achter kan zitten.” Aan het woord is Jan Bakelants, renner van Circus-Wanty Gobert en altijd bereid om zijn mening te geven over wielergerelateerde zaken.

“We moeten niet te snel handelen, er is nog tijd”

“Dat format zou bijvoorbeeld kunnen worden verkocht aan bijvoorbeeld Netflix (de bekende streamingsdienst, red.), waardoor er meer TV-gelden zijn en die kunnen dan beter verdeeld worden over de verschillende ploegen. Al besef ik wel dat de rechten nu niet kunnen worden verkocht, maar ik begrijp niet waarom Netflix zich nog niet richt op sport.”

Bakelants beseft dat de gezondheidssituatie zal moeten verbeteren richting de Tour. “Maar als de regering het verbiedt om ergens te staan en met strenge straffen dreigt, dan denk ik wel dat het gerespecteerd zal worden. We moeten niet te snel handelen, er is nog tijd. De Tour heeft wat marge en kan nog een maand wachten.”