Jan Bakelants ‘adviseert’ Evenepoel: “Tour is een aantrekkelijk perspectief”

Remco Evenepoel heeft de Giro d’Italia moeten verlaten na een positieve coronatest. De wereldkampioen zal nu vooral nog balen van zijn vervlogen Girodroom, maar het wielerseizoen is nog lang niet ten einde. Wat moet de Belg nu doen? Oud-renner Jan Bakelants gooit een balletje op. “De Tour kan een aantrekkelijk perspectief bieden.”

Bakelants verplaatst zich, in zijn rol als analist voor Het Laatste Nieuws, in Evenepoel. “Dit is nu de situatie en je moet er het beste van maken. Je moet nu niet te lang treuren. Huil tien dagen, verzet dan je zinnen en blik weer vooruit”, is de voormalig renner van onder meer Omega Pharma-Lotto, AG2R La Mondiale en Team Sunweb van mening.

Is een eerste deelname aan de Tour de France nu geen optie voor Evenepoel? De tweede grote ronde van het jaar begint over goed zes weken, op 1 juli, in het Baskische Bilbao. “Ik denk dat de Tour een aantrekkelijk perspectief kan bieden op het tweede deel van het seizoen, en het jaar nog een onverwachtse wending kan geven”, aldus Bakelants.

“Het zou zomaar eens kunnen dat het uitdraait op een ongelofelijk succes. En dat er heel veel waardevolle lessen mee naar huis worden genomen.”

