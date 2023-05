Wielerwereld reageert op opgave Evenepoel: “Misschien zien we hem in de Tour?”

Remco Evenepoel heeft de Ronde van Italië moeten verlaten na een positieve coronatester. Dat is vooral een domper voor de wereldkampioen zelf, maar ook de rest van de wielerwereld baalt van het nieuws. Oud-renners als Alberto Contador, Philippe Gilbert en Iljo Keisse wensten Evenepoel al beterschap op sociale media.

“Dit is slecht wakker worden!”, begint Philippe Gilbert, voormalig ploeggenoot van Evenepoel bij Deceuninck-QuickStep, zijn bericht op Twitter. “Het voelt als een slechte droom, maar het is bevestigd. Ik heb respect voor de beslissing van Remco Evenepoel en wens hem het beste voor de rest van het seizoen!”

“Remco Evenepoel – de wereldkampioen, rozetruidrager in deze Giro en de winnaar van de rit van vandaag (zondag, red.) – zegt vaarwel tegen de Giro, vanwege Covid-19”, schrijft Alberto Contador, die deze zin laat volgen door een facepalm-emoji. “Een spoedig herstel, Remco Evenepoel!”

Iljo Keisse, vorig jaar nog ploeggenoot van Evenepoel, spreekt van een ‘gebroken hart’. “Maar aan de andere kant: een tijdrit winnen terwijl je corona hebt, wie is dan de baas?!”, voegt hij daar aan toe.

“Misschien in de Tour?”

De opgave van Remco Evenepoel riep ook enkel vragen op. Zo vroeg sportjournalist Andy McGrath zich af waarom de ploeg niet langer heeft gewacht op Evenepoel terug te trekken uit de wedstrijd. “Met nog een rustdag voor de boeg, waarom niet wat langer wachten, bijvoorbeeld tot de ochtend van rit tien, om Remco uit de Giro te halen?”, schrijft hij op sociale media. Benji Naesen, van de Lanterne Rouge Cycling Podcast, kan niet wachten om Evenepoel weer in actie te zien. “Misschien in de Tour?”

Heartbreak 💔 😢 On the other hand, winning a time trial COVID positive – who’s the boss!?

It seems that Covid-19 was the horrifyingly sad explanation for Remco's slight drop in performance the last 2 days.

That being said, he just won his second ITT with Covid-19 and can 100% be proud of his #Giro.

Can't wait to see him race again, maybe at the Tour? 👀

— Benji Naesen (@BenjiNaesen) May 14, 2023