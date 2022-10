Jakub Mareczko sprint naar zege in Tour de Langkawi

Jakub Mareczko heeft een etappe gewonnen in de Tour de Langkawi. De coureur van Alpecin-Deceuninck bleef in een massasprint Rüdiger Selig en Eduard-Michael Grosu voor. Iván Sosa blijft leider.



De vierde etappe in de Tour de Langkawi ging van Sabak Bernam naar Meru Raya. Over 138 kilometer kende het peloton nauwelijks obstakels en dus lag een massasprint in de lijn der verwachting.

Drie coureurs probeerden dat echter weer te voorkomen: de Japanner Ryuki Uga (Team Ukyo), de Spanjaard Ricardo Zurita (Drone Hopper-Androni Giocattoli) en de Mongoliër Jambaljamts Sainbayar (Terenganu Polygon Cycling Team). Laatstgenoemde won vorig jaar de Ronde van Thailand.

Ze maakten vrijdag niet echt kans op de ritzege. Het peloton liet de drie niet te ver wegrijden. Met nog 12 kilometer te rijden werden zij teruggepakt. Aanwezige WorldTour-ploegen als Astana Qazaqstan, UAE Team Emirates en Movistar meldden zich daarna aan het front.

De winst ging echter naar Alpecin-Deceuninck. Mareczko sloeg toe in een rit die hem op het lijf is geschreven. Hij bleef Selig en Grosu voor.