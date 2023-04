Jakub Mareczko snelt naar eerste seizoenszege in Tour de Bretagne

De eerste zege van het seizoen voor Jakub Mareczko is een feit. De 29-jarige Italiaan van Alpecin-Deceuninck snelde zaterdag in de vijfde etappe van Le Tour de Bretagne (2.2) naar de overwinning, voor zijn ploeggenoot Simon Dehairs en de Brit Noah Hobbs.

Mareczko komt in Le Tour de Bretagne overigens niet uit voor de hoofdmacht van Alpecin-Deceuninck, maar voor opleidingsploeg Alpecin-Deceuninck Development Team. In de vijfde etappe van Sérent naar Louisfiert kreeg het peloton een vlakke etappe voorgeschoteld en stond een (massa)sprint in de sterren geschreven.

En een sprint kregen we na ruim 170 kilometer. Alpecin-Deceuninck bleek na een chaotische finale – met meerdere valpartijen – oppermachtig in de spurt en wist met Mareczko en Dehairs zelfs een 1-2’tje uit de hoge hoed te toveren. Voor de Belgische formatie is het de eerste ritoverwinning in de 2023-versie van de Tour de Bretagne.

Jakub Mareczko 🇮🇹 (Alpecin Deceuninck Development Team) remporte la 5eme étape du @tourdebretagne 🇫🇷. Il s’impose devant son collègue Simon Dehairs 🇧🇪 et Noah Hobbs 🇬🇧 (Equipe Conti Groupama FDJ). A noter que le peloton a été rétréci par encore une fois des chutes dans le final. pic.twitter.com/PxDsIQMIqA — Bike Forever (@BikeForever3) April 29, 2023

De 57ste editie van de Tour de Bretagne duurt nog tot en met maandag 1 mei. Op de erelijst prijken mooie namen als Armand de Las Cuevas, Evgeni Berzin, Dries Devenyns, Lars Boom en Bert-Jan Lindeman. Simon Pellaud lijkt op weg om zich in dit rijtje te voegen. De Zwitserse rasaanvaller van Tudor gaat na vijf etappes namelijk aan de leiding, met een op het oog comfortabele voorsprong.