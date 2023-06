Jakobsen klopt Philipsen toch nog voor de Tour: “Ik ga niet zeggen dat het onbelangrijk is”

Fabio Jakobsen kwam in aanloop naar de Ronde van Frankrijk uitstekend voor de dag in de Baloise Belgium Tour. De Europees kampioen won twee etappes én was Tourconcurrent Jasper Philipsen eenmaal te snel af in een rechtstreeks duel. Een opsteker voor Jakobsen, die naar eigen zeggen niet zijn beste voorjaar had.

“Dan had ik materiaalpech, dan zat ik enkele keren te ver…”, blikte Jakobsen zondag in gesprek met Het Nieuwsblad terug op de eerste maanden van 2023. “Dat moet en kan beter, en dat wil ik deze zomer ook doen. We kunnen nu wel met vertrouwen richting Frankrijk.”

“Jasper was wel de sprinter van het voorjaar”

In de Baloise Belgium Tour was Jakobsen aan het feest in Knokke-Heist en Brussel. De eerste keer kon Philipsen door een val niet meesprinten, de tweede keer wist Jakobsen hem te kloppen. Geeft het de Nederlander extra vertrouwen dat hij juist Philipsen kon verslaan? “Tja, wil ik straks in de Tour een rit winnen, zal ik iedereen moeten kloppen. Maar ik ga ook niet zeggen dat het onbelangrijk is. Jasper was wel de sprinter van het voorjaar. Tweede in Parijs-Roubaix, Scheldeprijs gewonnen, De Panne gewonnen…”

“Met de Tour en het tweede deel van het seizoen voor de deur, is het goed dat ik weet dat ik sneller dan hem kan zijn. Al blijft het wel de Baloise Belgium Tour. Dit is een begin, en een goed begin is het halve werk, maar het is niét de hoofdprijs. Voorlopig staat het nog altijd 0-0. Pas in de Tour beginnen we te tellen.”

Jakobsen versus Philipsen in 2023

Jakobsen en Philipsen sprintten dit seizoen vier keer tegen elkaar. Bij alle gelegenheden wist een van hen te winnen. Drie keer was Philipsen aan het feest, één keer (in de slotrit van de Baloise Belgium Tour dus) triomfeerde Jakobsen.

