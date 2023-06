Fabio Jakobsen uit kritiek op bocht in laatste kilometer: “Ben het er echt niet mee eens”

Ondanks de ritzege in de Baloise Belgium Tour, ging het na afloop bij Fabio Jakobsen vooral over veiligheid in het wielrennen en Gino Mäder. “De laatste twee dagen waren niet makkelijk

Ten eerste wilde de ritwinnaar zijn medeleven uiten aan de familie van de overleden Zwitser. “Het is voor niemand makkelijk. Er zijn zoveel mensen die hem moeten missen. Deze zege is voor hem. Hij is voor altijd in onze gedachten, ik herinner met zelf de Vuelta een aantal jaar geleden waarin ik steeds met hem backstage om onze klassementstrui op te halen.”

Daarnaast had Jakobsen kritiek op het parcours: “We deden vandaag een bocht waar ik het echt niet mee eens ben. Philipsen viel bijna. Ik denk dat er gewoon geen bochten meer moeten zitten in de laatste 500 meter van een wedstrijd.

Tot slot wilde hij wel nog iets zeggen over het sportieve gedeelte: “De benen worden beter en beter. We zijn hier met een groot deel van de Tourselectie. We gaan ervoor op 1 juli in Bilbao.”