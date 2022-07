Jakobsen, Groenewegen, Ewan én Philipsen winnen in Parijs – WIELERFLITS UPDATE #23

Video

Jumbo-Visma blijft maar winnen. Ook de tijdrit naar Rocamadour viel ten prooi aan het Nederlandse WorldTeam, dat Wout van Aert zag winnen en Jonas Vingegaard de eindzege zag veiligstellen. Na afloop lieten de betrokkenen dan eindelijk hun emoties de vrije loop. Hoe dat zit? Bekijk nu de WielerFlits Update!



Daarnaast blikken we vooruit op de klassieke massasprint op de Champs-Elysées. Dat doen we met vier voorname kanshebbers op de iconische zege. Dat is ook Wout van Aert, die dat kunststukje vorig jaar afleverde. Toen kon hij rekenen op een uitmuntende lead out van Mike Teunissen, die nu ontbreekt. Is de Belgische veelvraat daarom nu minder favoriet? Onze verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen praten je volledig over alles bij in de nieuwe WielerFlits Update!

Beluister de podcast hier:



