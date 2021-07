Jakobsen gelooft in vijfde zege Cavendish: “Philipsen en Van Aert kan hij hebben”

Fabio Jakobsen heeft alle vertrouwen in een vijfde overwinning van Mark Cavendish in deze Tour de France. De Nederlander voorspelt dat zijn ploeggenoot van Deceuninck-Quick-Step vanavond in Parijs de eindsprint wint. “Ik gaf hem wel een kans om een rit te winnen, maar niet om er vijf te winnen en de groene trui… Maar dat wordt het wel, denk ik”, lacht Jakobsen.

In eerste instantie kijkt Jakobsen naar de concurrentie van Cavendish. “Dat zijn Jasper Philipsen en Wout Van Aert, en die kan hij gewoon hebben”, vertelt hij op NPO Radio 1. “Dan hoor ik: ‘Ja, Ewan en Merlier zijn er niet’, maar dan moet je naar de andere concurrenten kijken. Wie er niet is, hoef je niet te verslaan. Cavendish heeft de hoogste winkans en de beste lead-out. En hij is niet voor niets te beste sprinter aller tijden, hij heeft onderweg ook alles in de gaten.”

Opvallend is dat op de Champs-Élysées de finishlijn 300 meter verder ligt dan de afgelopen jaren. “Dat is een voordeel voor Cavendish. Die laatste chicane is belangrijk, maar stel dat ze daar nog samenzitten – met Davide Ballerini en Michael Mørkøv – dan gaat er geen maat op staan. Cavendish is op dit moment onverslaanbaar. Het is een prachtig verhaal en hij heeft er zelf altijd in geloofd”, aldus de Nederlander.

Mentor, voorbeeld en idool

Sinds dit seizoen zijn Jakobsen en Cavendish ploeggenoten. Voor de inmiddels herstelde sprinter uit Heukelum is het een bijzondere samenwerking. “Hij is een mentor, een voorbeeld, een idool en een beetje een rolmodel”, geeft Jakobsen aan. “Ik ben vorig jaar hard gevallen en heb ik de laatste koersen van het jaar gekeken, toen hij heel emotioneel was. Dat hij afgelopen winter bij de ploeg kwam, was wel bijzonder.”

Een speciaal bericht van Jakobsen na de eerste ritzege van ‘Cav’ deze Tour leidde tot emoties bij de Brit. “Iedereen heeft gezien dat de emotie bij hem hoog zit en er snel uitkomt. Zo is hij ook in het echt”, aldus Jakobsen. “Hij heeft mij gesteund en ik hem ook. Hij was ook aan een comeback bezig, want iedereen had hem afgeschreven. We hebben deze Tour niet veel contact gehad, maar het contact dat we hebben is wel waardevol. Met name tijdens de lastige bergritten, toen heb ik hem een spraakopname gestuurd. Dat is voor hem bijna nog lastiger dan sprints winnen.”