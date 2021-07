Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 21 van Chatou naar Parijs

Parijs is nog ver luidt de beroemde uitdrukking, maar na drie weken koers is Parijs dichterbij dan ooit. Al sinds jaar en dag finisht de laatste etappe van de Tour de France op de Champs-Élysées en ook dit jaar mogen de renners zich opmaken voor een laatste dans in het hart van de Franse hoofdstad. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Parijs is niet meer ver. Het klassement ligt in een definitieve plooi. De Tour is bijna ten einde. Maar eerst gaan we champagne drinken. Althans, dat doet de geletruidrager traditiegetrouw voor het oog van de vele fotocamera’s in het begin van deze slotetappe.

Voor de vierde keer mag Yvelines, ten westen van Parijs, het startdorp opbouwen in een van de voorstadjes die dit departement rijk is. Dat zal overigens tot minstens 2023 blijven, want pas dan loopt de overeenkomst met koersorganisator ASO af. Dit jaar zijn de inwoners van de gemeente Chatou de gelukkigen die de Tourkaravaan mogen ontvangen. Vanuit Chatou heb je prachtig zicht op de wolkenkrabbers van het zakendistrict La Défence.

Hemelsbreed is het vanuit Chatou nog geen dertien kilometer naar de Champs-Élysées. Maar de kortste route nemen de renners niet. Vanuit de startplaats rijden de renners eerst in westelijke richting bij Parijs vandaan, om daarna in een grote lus langs het Kasteel van Versailles naar het stadscentrum van de Franse hoofdstad te rijden.

De slotetappe draaide vaak uit op een laatste confrontatie tussen de snelste sprinters in het peloton, als er tenminste geen allesbeslissende tijdrit op het programma stond. Zo wisten sprintgrootheden als Freddy Maertens, Jean-Paul van Poppel, Robbie McEwen, Mark Cavendish, Marcel Kittel en André Greipel een of meerdere keren te zegevieren op de Champs-Élysées.

Toch waren niet altijd de sprinters aan het feest. Nu en dan werden ze verrast door rasaanvallers, specialisten van de laatste kilometer (denk maar aan Willy Teirlinck) en zelfs klassementsrenners. De zege van Alexander Vinokourov in 2005 staat nog op ons netvlies gebrand, net als de finish in 1979. Toen wisten de nummers een en twee in het klassement, Bernard Hinault en Joop Zoetemelk, zelfs in de slotrit weg te rijden uit het peloton. Hinault won, hoe kon het ook anders.

De renners rijden zondag acht rondjes over de belangrijkste straat van Parijs, met elke keer weer het vaste rondje om de Arc de Triomphe. Na flink wat grappen en grollen, nippen aan een glaasje champagne en de groetjes aan het thuisfront, jaagt het peloton het tempo nog één keer de hoogte in. Na 108,4 kilometer gaan we normaal gesproken nog één keer sprinten. En roepen we na afloop weer in koor: Vive le Tour!

Erg opvallend detail voor deze etappe: de finishlijn op de Champs-Élysées ligt dit jaar ongeveer 300 meter verder dan de plek die we kennen van de afgelopen jaren. De laatste bocht (na die chicane op het Place de la Concorde) ligt daardoor niet op 400 meter, maar op 700 meter van de streep. Opletten voor de leadout-treintjes!

Afgelopen jaar stond die laatste sprint van de Tour in het teken van het duel Caleb Ewan versus Sam Bennett. De snelle Ier kreeg de beste leadout van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step en wist zijn tweede dagzege van deze Tour te boeken. Mads Pedersen eindigde als tweede, Peter Sagan als derde. Ewan moest genoegen nemen met een zevende plek.

Start: 16.15 uur

Finish: tussen 19.00 en 19.16 uur

Afstand: 108,4 kilometer

Favorieten

Tadej Pogačar moet ervoor nog wel de etappe naar de Champs-Élysées uitrijden, maar normaal gesproken is de Sloveense kopman van UAE Emirates al zeker van de eindoverwinning in het algemeen, het berg- en het jongerenklassement. Alleen de groene trui van het puntenklassement kan nog van schouders veranderen. Mark Cavendish verdedigt een voorsprong van 35 punten op Michael Matthews en in de laatste rit zijn maximaal nog zeventig punten te verdienen.

Mark Cavendish is de grote favoriet voor de laatste dagzege. De Brit van Deceuninck-Quick-Step kan de etappe naar de Champs-Élysées voor de vijfde keer winnen, nadat hij van 2009 tot aan 2012 al eens vier maal op rij de beste was. Na enkele moeizame jaren is Cavendish helemaal opgeleefd en won hij al vier maal in deze Tour. Zo evenaarde hij het record van Eddy Merckx, die ook met 34 overwinningen in de Tour in de boeken staat. Er is nog een zege nodig om het record alleen in handen te krijgen. Hij beschikt daarvoor over een sterke leadout met Michael Mørkøv en Davide Ballerini.

Vorig seizoen won Wout van Aert twee Touretappes in een massasprint, maar in deze Tour staat de veelzijdige Belg in de snelle aankomsten nog droog. Nu moet worden gezegd dat hij enkele kansen om te sprinten bewust aan zich voorbij liet gaan om zich op de tijdritten te kunnen richten. Bovendien wist hij wel op indrukwekkende wijze de bergrit over de Mont Ventoux op zijn naam te schrijven. Benieuwd of hij zich op de Champs-Élysées nog een keer in het sprintgeweld stort in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio. De renner van Jumbo-Visma heeft geen leadout-trein zoals Cavendish die heeft, maar als hij het wiel van de Brit kan houden heeft hij een goede kans op de overwinning.

Een andere Belg, Jasper Philipsen, is de enig overgebleven optie voor Alpecin-Fenix in de massasprint. De ploeg van de broers Roodhooft begon met ook Mathieu van der Poel en Tim Merlier aan de Tour, maar de winnaars van de etappes naar Mûr-de-Bretagne Guerlédan en Pontivy zijn al een tijdje niet meer in de ronde aanwezig. Philipsen bewees vorig jaar in de Vuelta a España al dat hij een rit in een grote ronde kan winnen en eindigde in deze Tour al vijf maal bij de beste drie. Toch wist hij Cavendish nog niet te kloppen. De Champs-Élysées is zijn laatste kans.

In de late zomer van 2020 werkte Cees Bol een veelbelovende Tour de France af. In de eerste week reed hij naar een derde, zevende en tweede plaats en in de tweede week liet hij ook een achtste plaats noteren. Dit jaar had hij een virus onder de leden in opbouw naar de Tour en begon hij niet 100% aan de ronde. Toch reed hij in de eerste week drie keer naar de top-10, met zesde plaatsen in Fougères en Châteauroux als beste resultaten. Later was hij tiende in Valence. Nu hij de bergen heeft overleefd, moet hij hoge ogen kunnen gooien in Parijs.

André Greipel die twee sterren krijgt voor een Touretappe? Misschien is het wat veel. Meerdere sprinters zijn echter al naar huis en de aardige Duitser liet dit seizoen nog zien dat hij het winnen nog niet is verleerd. Bovendien is hij naast Cavendish de enige andere renner in het peloton die op de Champs-Élysées al eens wist te winnen. Daags na zijn 39e verjaardag kondigde Greipel deze week het einde van zijn profcarrière aan. Kan de Gorilla op de beroemde laan in Parijs zijn beste benen nog eens bovenhalen en met een knalprestatie afscheid nemen van de Tour?

Zoals geschreven staat voor Michael Matthews nog iets op het spel in de laatste etappe. In de rit over 108,4 kilometer is de Australiër van BikeExchange de enige renner die het groen nog van Cavendish kan afsnoepen – al is daar wel een klein mirakel voor nodig. Matthews reed al fraaie uitslagen bij elkaar in deze Tour. Zo was hij tweede in de openingsetappe op de zware aankomst in Landerneau, vierde in Fougères, vijfde in Valence en derde in Saint-Gaudens. Bovendien heeft hij met Luka Mezgec een snelle leadout-man.

Voor de etappe naar de Champs-Élysées zijn maar een paar grote favorieten, de rij met renners met een ster moet hopen op een wonder. Christophe Laporte was in de etappe naar Libourne mee in de beslissende vlucht, maar stuitte daarin op een ijzersterke Matej Mohorič. Aan het eind van een sterke Tour kwam Mads Pedersen vorig seizoen achter Sam Bennett als tweede over de streep in Parijs. Dit jaar zijn de resultaten een pak minder, maar mogelijk kan de Deense renner van Trek-Segafredo op de laatste dag nog voor een uitschieter zorgen.

Danny van Poppel moeten we in de gaten houden bij Intermarché-Wanty-Gobert. De Nederlander was vijfde in de massasprint van Carcassonne en sprong in de laatste week mee in de vlucht op de Franse feestdag Quatorze Juillet. Het laatste sterretje geven we aan Anthony Turgis. De Franse renner van TotalEnergies kende een sterke voorjaarscampagne en liet ook in de Tour alweer een aantal keer zijn kwaliteiten zien. Niet alleen smeet hij zich een paar keer in de sprints, ook had hij een neusje voor de aanval.

Doordat snelle mannen als Arnaud Démare, Tim Merlier, Nacer Bouhanni, Caleb Ewan en Bryan Coquard al naar huis zijn, zullen extra veel renners zich vasthouden aan het waterkansje op de etappezege op de prestigieuze Champs-Élysées. Denk aan Alex Aranburu (Astana-Premier Tech), Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Magnus Cort (EF Education-Nippo), Iván García (Movistar), Max Walscheid (Qhubeka-NextHash) en Cyril Barthe (B&B Hotels).

Verschillende ploegen hebben meerdere opties. Deceuninck-Quick-Step heeft naast Cavendish ook zijn leadout-men Michael Mørkøv en Davide Ballerini, die in aanmerking komen voor de zege. Mørkøv was tweede achter zijn kopman in Carcassonne en Ballerini heeft aan een klein gaatje genoeg om weg te blijven. Bij Intermarché-Wanty-Gobert houden we ook rekening met Boy van Poppel. Jumbo-Visma kan ook nog altijd de kaart-Mike Teunissen trekken. En Trek-Segafredo heeft met Edward Theuns en Jasper Stuyven nóg twee snelle mannen in huis.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mark Cavendish

*** Wout van Aert, Jasper Philipsen

** Cees Bol, André Greipel, Michael Matthews

* Christophe Laporte, Mads Pedersen, Danny van Poppel, Anthony Turgis

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het droge, zonnige weer van zaterdag nemen de renners met zich mee want ook in de omgeving van Parijs is het zondag volop zomer. De temperatuur tijdens de rit is vergelijkbaar met zaterdag en het wordt ongeveer 26 graden, meldt Weeronline.

De slotetappe van de Tour de France is vanaf het begin live te volgen via NOS Sport (NPO 1), Sporza (Eén, vanaf 18.50 uur Canvas) en Eurosport (Eurosport 1). Ook is de koers te zien via de Eurosport Player en GCN. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.

Tour du Vin: etappe 21 WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs volgt dit jaar voor de 32ste keer de Tour de France. In al die jaren bouwde hij in vele aspecten een grote liefde op voor Frankrijk. Zo kent hij talrijke mooie plekjes, adressen en regionale gerechten.Dit jaar brengt hij dan ook niet alleen voor wielerliefhebbers verslag van de Tour zelf, maar neemt hij ons aan de hand van toeristische tips, culinaire tips óf wijnen uit de regio langs de route 21 dagen mee op reis door Frankrijk. Etappe 21: Chatou – Parijs