Jakobsen en Merlier in koor: “Het zal een slijtageslag worden”

Video

Soudal Quick-Step start vandaag niet met één, maar met twee topsprinters in Gent-Wevelgem. De Belgische formatie hoopt met Tim Merlier of Fabio Jakobsen aan sprinten toe te komen, al zijn de rappe mannen op hun hoede. “Het zal een slijtageslag worden.”

De weergoden zijn de renners vandaag niet gunstig gezind en dit speelt rappe mannen als Merlier en Jakobsen niet meteen in de kaart. “Al heb ik op zich geen problemen met regenachtig weer. Als supporter keek ik dan altijd vanaf het begin de koers, nu mag ik het als renner ervaren. Het zal een slijtageslag worden vanwege de afstand en het weer”, zei Merlier op het startpodium.

Jakobsen is ook beducht voor een zware koers, zo liet hij voor de start weten aan onder meer WielerFlits. “Ik wil zelf graag rijden en de ploeg wilde dat blijkbaar ook. Ik nam het initiatief al in december, maar ik stond aanvankelijk reserve. Dat wist ik en dan moet je zorgen dat je er klaar voor bent. Ik heb goed naar deze periode toegewerkt. De beslissing om me mee te nemen, is vrijdagavond gevallen.”

Lees ook: Deelnemers Gent-Wevelgem 2023

Lees ook: Voorbeschouwing: Gent-Wevelgem 2023 – Alle sprinters tegen Wout van Aert?

“Er gaan vandaag veel jongens afzien. Het moet allemaal meezitten. Ik moet een goede dag en benen hebben, maar ik start hier ook om ervaring op te doen. Ik hoop de komende tien jaar nog prof te zijn en krijg dus nog tien kansen. Ervaring is ook belangrijk en mede daarom sta ik aan de start”, besluit Jakobsen.