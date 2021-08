Jakobsen bedankt ploeg na voltooien hattrick: “Dit was de Wolfpack”

Voor Fabio Jakobsen was 31 augustus al een feestdag, maar de editie van 2021 zal hij niet snel meer vergeten. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step, vandaag 25 jaar oud geworden, won namelijk de zestiende rit in de Vuelta a España en bedankte na afloop zijn ploeg.

“Een verjaardag is altijd mooi, maar ik ben over the moon met deze overwinning. We zagen vandaag echt de Wolfpack”, denkt hij terug aan de eerste klim van de dag. “Ik moest lossen, maar de jongens wachtten en brachten me terug. Ik kon daardoor winnen, dankzij hun werk. Ik kan alleen maar een kort sprintje rijden, maar zij hebben al de rest gedaan vandaag.”

Toch was Jakobsen niet ervan overtuigd dat hij wel even zou winnen in Santa Cruz de Bezana. “Ik ben nooit zo vol vertrouwen, maar ik probeer het altijd. Als je dat niet doet, kan je ook niet winnen. Ik ben echt heel blij. Het is mijn derde zege en daarom wil ik dit moment pakken om drie mensen te bedanken”, ging Jakobsen verder.

Hij richtte zich tot professor Meijer van het Radboudumc-ziekenhuis in Nijmegen, ploegdokter Yvan Vanmol en osteopaat Cor van Wanrooij. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld in de comeback van Jakobsen na zijn zware val van vorig jaar. “Ik hou van jullie en deze zege is allemaal voor jullie”, lacht Jakobsen.